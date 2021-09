A Sinistra, oggi incontro con Russo Spena, Malabarba e Caponi

Oggi pomeriggio, giovedì 23 settembre alle 17 a Santa Maria degli Angeli – Sala Pro Loco, Luigino Ciotti (qui l’intervista), candidato di A Sinistra, organizza l’incontro “La sinistra; il suo passato ed il suo futuro” Interverranno gli ex parlamentari Giovanni Russo Spena , Gigi Malabarba , Leonardo Caponi e appunto Ciotti, candidato sindaco A Sinistra. “Votare per Luigino Ciotti e A Sinistra – si legge in una nota – è praticare un’altra politica e ambire a un futuro diverso su democrazia, partecipazione e legalità (La partecipazione intesa come contributo dei cittadini al governo del territorio è oggi fondamentale) e turismo (Vista l’immagine che Assisi riveste nel mondo, riteniamo che la città debba rispondere alle aspettative, offrendo proposte culturali di respiro internazionale, non episodiche ma programmate, coinvolgendo tutti coloro che operano nel settore turistico e culturale)”.

“E ancora – continua la nota – territorio: per A Sinistra, “La gestione di un territorio riconosciuto come patrimonio dell’intera umanità comporta un’immane responsabilità, per chi lo amministra e deve affrontare i problemi derivanti e conseguenti alla portata di tale riconoscimento. La responsabilità primaria è quella certamente di tutelare e salvaguardare quello che ha indotto l’UNESCO a effettuare nel 2000 il riconoscimento del sito, inserendolo nella lista del Patrimonio Mondiale. Ma non meno importante responsabilità è anche quella di valorizzare le sue risorse e programmare correttamente il suo necessario sviluppo”.

“Attenzione anche al lavoro (“La lista A sinistra è l’unica forza politica che seriamente e concretamente difende il lavoro e i diritti dei lavoratori in questo territorio. Il comparto industriale e artigianale del comune di Assisi, fatto di grandi aziende, leader nei propri settori, oltre che di tante medie e piccole aziende tra le più efficienti e creative nelle loro attività, rappresenta la forza motrice vera del nostro territorio, con l’impiego di migliaia di addetti), ambiente e rifiuti (Il rispetto dell’ambiente è la cartina di tornasole dell’amore verso una città. Promuovere comportamenti virtuosi è indispensabile), politiche sociali (accoglienza, attenzione agli ultimi e spazi per socializzare). Non ultimo, agricoltura (è necessario supportare e indirizzare gli operatori, con una politica di territorio che porti a implementare l’offerta di Assisi, con il consumo in loco di alimenti sani e buoni per chi li mangia, per l’ambiente in cui sono prodotti e per la salute di chi li coltiva), politiche giovanili (per mettere al centro le giovani generazioni) e pace e cooperazione (deve diventare una città laboratorio di Pace)”, conclude Ciotti.

