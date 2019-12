Concerto di Capodanno ad Assisi 2020, le foto da Piazza del Comune

Sono tantissime questa notte in Piazza del Comune le persone per il concerto di Lory’s Blonde e dj Prez. Grande successo, dunque, nella cornice del bosco incantato.

Una grande festa per celebrare il nuovo anno; un concerto che ha accompagnato tutti i presenti nel 2020 con esibizioni tra mozioni e divertimento.

Via Facebook, anche il messaggio del sindaco di Assisi Stefania Proietti. “Cari Concittadini, cari visitatori, turisti, pellegrini,in una parola sola, cari amici di Assisi, da parte mia e dell’Amministrazione Comunale tutta Vi giungano i più cari e fervidi auguri per un nuovo anno di gioia, serenità, armonia, salute e pace nelle Vostre famiglie, nelle Vostre comunità e diverse realtà di cui fate parte e in cui vivete. Che questo 2020 – dice il sindaco – sia un anno di entusiasmo e di speranza, di gioia e di armonia, di unità e di pace per la nostra comunità che, al pari della Città, è per il mondo un “messaggio”. Che questo 2020 sia per Assisi un anno di sviluppo e di lavoro, perché la vera economia è quella che parte dal lavoro e perché nel lavoro noi tutti e ogni comunità troviamo la dignità che ci è propria. Che questo 2020 sia l’anno delle famiglie e dei bambini, dei nuovi nati che auspichiamo essere sempre di più e dei piccoli delle nostre famiglie che sono l’anima della Città. Che questo 2020 sia l’anno di una coraggiosa rivoluzione culturale animata è guidata dai giovani, in un tempo in cui i ragazzi sono tornati a essere il primo elemento di cambiamento e di vera innovazione sociale e politica.

Che questo 2020 sia l’anno della saggezza dei nonni. Che questo 2020 sia l’anno dell’accoglienza, che in una città come Assisi si esprime anche attraverso un sorriso, un gesto, una informazione data con gentilezza, a chi ci raggiunge e ci visita da tutto il mondo, permettendoci così di creare sviluppo e lavoro”