Addio a un 2019 ricco di notizie belle e brutte: che sia un 2020 di serenità, pace e bellezza

(Stefano Berti) Finisce oggi il 2019, un anno ricco di notizie, eventi, situazioni, gioie e dolori. Un 2019 intenso, con la politica locale che ha fatto tanto, ma che, come sempre e nell’opinione di alcuni, potrebbe dare di più. Tante le richieste dei cittadini, molte accolte, altre ancora senza risposta o negate e senza troppe spiegazioni. Nel 2019 ad Assisi ci sono stati tanti eventi culturali: alcuni con ottimi risultati in termini di riscontri e presenze, altri meno, che vanno valutati, eventualmente corretti e confermati. Per Assisi finisce anche un anno di sport, che agli appassionati locali ha regalato emozioni, gioie forti. Gli atleti delle compagini assisane e del comprensorio sono pronti a stupire ancora.

Ma, ad Assisi e non solo, finisce anche un 2019 brutto, per chi non ha lavoro e vorrebbe averlo. Finisce anche un anno di una cronaca nera, spesso troppo nera. Finisce anche un anno per chi desidererebbe di più, ma purtroppo non lo ha. Un anno raccontato sulle pagine di AssisiNews, che ha anche inaugurato la sezione “Buone notizie” per raccontare quelle vicende che spesso altrove meritano solo poche righe e AssisiSport, testata nata a marzo e ormai punto di riferimento per i tanti appassionati di sport, locale e non solo.

Entrambe le testate, e un ringraziamento va ai lettori, godono dell’attenzione di tanti cittadini ed entrano nella quotidianità di tutti grazie anche ai social (ricordiamo che è possibile iscriversi alle notifiche push, alle pagina Facebook di AssisiNews e AssisiSport ed anche alla newsletter). Spesso siamo lodati, a volte ‘bacchettati’, ma fa parte del ‘gioco’ e del nostro mestiere. Da parte nostra, assicuriamo la massima dedizione e serietà.

In generale, dunque, finisce un anno per cui dire “grazie”. Un grazie che va ai lettori e a chi ci segue, con costanza e dedizione, e ai tanti, tantissimi, che ci stimolano ogni giorno a dare il meglio nel nostro lavoro di informatori. Un grazie ovviamente anche ai sostenitori, senza i quali non sarebbe possibile far esistere AssisiNews e AssisiSport. Ecco arrivare un nuovo anno, un 2020 che si spera porti di più a tutti, e un 2020 che faccia dare sempre il meglio di sé a chi si occupa della cosa pubblica.

Auguri dunque, a tutti, per un 2020 di serenità, pace, salute e tanta bellezza. Auguri da AssisiNews e AssisiSport, auguri da tutti noi!

Foto in evidenza © Mauro Berti, redazione AssisiNews-AssisiSport