Eurochocolate 2022, il programma dello show del cioccolato dal 14 al 23 ottobre a Bastia Umbra

Un’imponente Italia del Cioccolato nel padiglione 8 lunga oltre 13 metri e un’area per cani (aperta dalle 10 alle 18) sono due delle novità annunciate per la seconda edizione indoor di Eurochocolate 2022, con un programma che andrà in scena all’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 14 al 23 ottobre, per oltre 14mila metri quadri di goloso intrattenimento. Il ricco programma dell’imminente edizione è stato presentato alla Isa dal presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’assessore allo sviluppo economico e turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli e l’assessore al commercio del Comune di Bastia Valeria Morettini.

I tre padiglioni di Eurochocolate 2022, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno altrettante coloratissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dalla simpatica confezione contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, alla quale si aggiungono il Napolitain regalato da Plenitude e due imperdibili assaggi offerti da Lindt. I biglietti di Eurochocolate sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento. Protagonisti di Eurochocolate sono anche quest’anno Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento più famoso in Italia. Felici in un secondo è il claim pronto ad accogliere i fedelissimi chocolover.

Questi i punti principali del programma di Eurochocolate 2022: al padiglione 7 sarà allestita l’area Chocolate Experience, con il nuovissimo e coinvolgente percorso Tree to Bar firmato dal Messico che proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dell’intera filiera. Particolarmente atteso quest’anno il ritorno delle Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione live dei maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti a prendere varie forme, grazie alla maestria di abilissimi Scultori, per poi rimanere esposti per tutta la durata dell’evento.

Non mancheranno gli showcooking di Eurochocolate 2022, con tra gli altri Igles Corelli (Sabato 15 Ottobre alle ore 12), Giorgio Barchiesi (Sabato 15 e 22 e Domenica 16 e 23 Ottobre alle ore 16), Luca Montersino (Domenica 16 ottobre alle ore 12) e Sonia Peronaci (Domenica 23 Ottobre, sempre alle ore 12). Tutti gli special event sono gratuiti previa prenotazione sul sito della manifestazione.

Choco Lab è invece il secondo palco a tema di Eurochocolate 2022 dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, tutti i giorni alle ore 15 e alle ore 17, il Maître Chocolatier Nicola Maramigi accompagnerà il pubblico nella creazione live di deliziose praline al cioccolato. Spazio quindi alla Degustazione intorno al mondo guidata dalla Choco Taster Giuliana di voglioCioccolato alla scoperta delle ineguagliabili note aromatiche dell’amatissimo Cibo degli Dèi, in programma da Venerdì 14 a Venerdì 21 e Domenica 23 Ottobre alle ore 12. E ancora Cioccolato è salute, Venerdì 14 e Domenica 16 alle ore 11, incontro di approfondimento con Davide Guarnaccia firmato Dulcinea e Il Cioccolato del futuro, Sabato 15 alle ore 11, in compagnia del dottor Alessandro Sorelli pronto a spiegare perché il cioccolato ci piace così tanto. Domenica 16 e Sabato 22 Ottobre si viaggerà con Napoleone Neri alla scoperta delle origini e dei protagonisti che hanno fatto la storia del cioccolato. All’insegna del gusto anche l’appuntamento Il Cioccolato come non lo avete mai visto firmato Torta Mi Via, in programma Venerdì 21 e Sabato 22 alle ore 11 e Focaccia al Cioccolato, Domenica 23 Ottobre alle ore 11, per scoprire la ricetta del Maestro Luca Antonucci. Sabato 22 e Domenica 23 alle ore 16, torna l’imperdibile degustazione guidata dai Maître Chocolatiers Lindt dedicata alle alte percentuali Lindt Excellence, mentre tutti i giorni, alle ore 18, Assosommelier curerà l’altrettanto partecipatissima degustazione guidata di vino e cioccolato Vanini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti previa prenotazione.

La Regione Umbria si conferma protagonista dell’evento. Ad accogliere il pubblico all’ingresso di Umbriafiere torna infatti l’esclusiva area Andiamo al Nocciòlo che riprodurrà un piccolo noccioleto, realizzato in collaborazione con UmbraFlor, composto da vere piante di nocciolo di varie dimensioni affiancate a nuove varietà. Omaggio, quindi, a un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato, che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra. Con la fase finale del progetto Chocolocal, promosso da Sviluppumbria, sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione dei progetti di food design dedicati alla creazione di un nuovo prodotto iconico rappresentativo del Distretto produttivo di Perugia, elaborati da oltre 50 studenti dei seguenti poli formativi: Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia – Corso di Laurea in Design, Istituto Italiano Design di Perugia e Scuola Politecnica di Design/SPD di Milano. Venerdì 21 Ottobre alle ore 16, sul palco della Chocolate Experience, verrà premiato il progetto vincitore, mentre l’annuncio è fissato per il 13 Ottobre.

Ad accogliere al Padiglione 8 le migliaia di visitatori attesi in questa edizione di Eurochocolate 2022, sarà l’imponente riproduzione di una Scatola di Saltimbocca alla Perugina realizzata dalle mani esperte degli scenografi di ATMO che da sempre crea tutti i coloratissimi allestimenti della dolce kermesse. Tante dolci novità anche nel Chocolate Show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, dove quest’anno troveranno spazio: un’imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata ai principali protagonisti del cioccolato Made in Italy, un’area dedicata al celebre Gianduiotto piemontese con tanto di maxi gianduiotto a fungere da impattante elemento espositivo e uno spazio riservato al Cioccolato di Modica con un’originale installazione composta dalla riproduzione di maxi tavolette. A completare l’offerta commerciale del Chocolate Show, caratterizzata dalla presenza di ben 125 aziende, tornano gli spazi tematici A Tutta Tavoletta, Spalm Beach e l’assortitissimo Choco Bazar dedicato ai divertenti gadget a tema cioccolato. Particolare attenzione nel programma di Eurochocolate 2022 sarà quindi dedicata ai prodotti provenienti dal circuito Fairtrade e ai prodotti certificati Gluten Free e Vegani. Molto ricca l’offerta internazionale del Chocolate Show proposta nella sezione Eurochocolate World dove saranno presenti delle vere e proprie eccellenze. In particolare, sono ben undici i Paesi del network guidato da Cacao Solution, protagonisti a Eurochocolate con le rispettive aziende produttrici: Disidente e Color Cacao (Colombia), Holy Cow (India), Kuyay (Perù), Momotombo (Nicaragua), Cacao De Origen (Venezuela), Choco Togo (Togo), Auro (Filippine), Definite (Repubblica Dominicana), Kacau (Ecuador), Latitude (Uganda) e Robert (Madagascar).

Il divertimento e le suggestioni offerte dal programma di Eurochocolate 2022 non si fermano qui. Anche il Padiglione Funny Chococolate infatti, attraverso la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e, accanto alle attrazioni più amate – come l’avvincente Choco Arrampicata, la maxi Choco Cornice e il maxi Choco Selfiestick – troveranno spazio numerose attività esperienziali e interattive rivolte in particolar modo alle famiglie con bambini: i laboratori Choco in Casa e MontMaître firmati La Casa degli Artisti, con protagonisti la pittura, il disegno e il cioccolato; i laboratori dedicati alla realizzazione di simpatiche rane e zucche in cioccolato, rispettivamente presso l’imperdibile castello firmato Medioevo dedicato a Harry Potter e nell’esclusiva area a tema Halloween, per la prima volta presenti a Eurochocolate. E ancora le coloratissime attività Attaccabottone e Mustachoc che daranno la possibilità di portarsi a casa, oltre a uno stampo in silicone, anche simpatici bottoni e baffi in cioccolato.

Presente in questa edizione anche ASI – Automotoclub Storico Italiano che accoglierà i bambini nello spazio Choco Mni GP per coinvolgerli in un’imperdibile corsa organizzata con fini solidali in collaborazione con UNICEF Italia. A me non Piace il Cioccolato sarà invece il nome dello spettacolo, con ben 5 repliche al giorno, dedicato a Pinocchio e ospitato all’interno del Choco Theatre. Tutti i prodotti “funny” di Costruttori di Dolcezze saranno sotto i riflettori del Padiglione 9 – a partire dalla nuova linea di Saltimbocca alla Perugina disponibili in 16 golosissimi gusti – e ne ispireranno le divertenti attività. Alla linea Astrogologia e Chocokomandamenti sarà invece dedicata un’installazione composta da Maxi Choco Cubotti che permetterà al pubblico di dialogare con una Astrologa e confessare i propri peccati di gola, mentre il nome o la foto di ogni singolo visitatore potranno essere stampati al momento sugli incarti di Tavolette di Cioccolato personalizzate della linea NomeMade e PhotoChoc. Inoltre, con Posta in Choco si potrà spedire in tutta Italia una tavoletta di design, mentre con la Pasta in Choco sarà possibile degustare sfiziose ricette a base di Pasta al Cacao. E se non si è amanti della pasta, una golosa sosta a base di Chocopizza attende il pubblico con la possibilità di sceglierne anche gli ingredienti. Inoltre, con Mela e Bonè la possibilità di assaporare una deliziosa pasticceria fresca, all’interno di un elegante allestimento firmato ISA.

Nel programma di Eurochocolate 2022 òe mamme saranno dolcemente accolte all’ingresso del Padiglione 8) con uno spazio dedicato all’allattamento e alla cura dei propri bambini. Tante le opportunità formative e laboratoriali riservate alle scuole, con un’offerta ludico-didattica, appositamente pensata per i giovani golosi, che spazia dal Choco Lab al Tree to Bar fino alla coinvolgente scoperta del padiglione Funny Chocolate.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al visitatore accompagnato dal suo amico a quattro zampe per il quale è previsto un esclusivo Dog Choco Park firmato Vitakraft, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Per la prima volta a Eurochocolate sarà infatti allestita un’area interamente dedicata ai cani. Uno spazio di oltre 1.000 mq con giochi, accessori, personale specializzato e servizi riservati ai nostri fedeli amici e ai loro padroni. Al Dog Choco Park sarà possibile ritirare un goloso snack omaggio per il proprio cane, farlo correre, giocare, saltare e persino sfilare. A disposizione dei padroni tanto materiale informativo e consulenze qualificate. Nel weekend una serie di eventi speciali; tra questi il Pet Carpet, in programma Domenica 16 e 23 Ottobre, dedicato a cani di tutte le razze e meticci, al quale è possibile iscriversi dal dito vitakraft.it .

Torna quest’anno anche la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, l’originale spettacolo itinerante tra i tre padiglioni di Umbriafiere e il centro di Bastia Umbra con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante auto cioccolatosa, guidata da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano la Belle Époque, l’esclusiva Parata coinvolgerà il pubblico invitandolo a ripercorrere l’affascinante storia del cacao.

Confermata anche la dolce parentesi di Eurochocolate 2022 nel centro storico dei Perugia che, oltre ai tre flagship store di Eurochocolate presenti in Piazza IV Novembre e a quello che aprirà il 12 Ottobre in Via Oberdan 11, prevede uno spazio in Piazza della Repubblica dedicato alle produzioni locali, con due golosissimi focus: Chi la fa la Spezza e Ne facciamo di tutti i colori. Il primo, grazie a Be Well e all’Artigiano Perugino, valorizzerà la produzione delle ormai celebri e variegate lastre di cioccolato artigianali, mentre il secondo, con la partecipazione di Ellegi, darà la possibilità di scoprire la grande tradizione dei “tenerelli” lavorati nelle tradizionali bassine. Protagonista a Eurochocolate 2022 anche il progetto Around Perugia, promosso dal Comune di Perugia e finanziato grazie ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria, volto alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo locale. Uno stand sarà presente a Umbriafiere per raccontare i sei percorsi cicloturistici denominati “Dolci Colline”, insieme alla prima edizione dell’imperdibile Choco Gravel in programma il prossimo 22 Ottobre.

Per quanto riguarda i collegamenti, torna il Chocotrain su gomma che collega Umbriafiere a Bastia Umbra, favorendo cosi anche lo spostamento di tutti coloro che raggiungeranno in treno la manifestazione e che sceglieranno la stazione ferroviaria di Bastia Umbra come meta di arrivo e partenza. Un servizio bus navetta sarà garantito nei due week end anche dalla Stazione Ferroviaria di Assisi, a circa 4 km dall’evento. A tutti coloro che entreranno con un biglietto intero a Umbriafiere durante Eurochocolate sarà consegnato un coupon che consentirà di accedere a interessanti scontistiche offerte dai negozi, bar e ristoranti di Bastia Umbra aderenti al circuito Extrachocolate e di ritirare, nella centralissima Piazza Mazzini, l’omaggio Prenditi (al)la Lettera: tante golose letterine quante sono quelle che compongono il proprio nome. Eurochocolate 2022 è realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio di Perugia. Per ulteriori dettagli è possibile consultare UmbriaSocial.it o il sito ufficiale della manifestazione.

