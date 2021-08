Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend 5-8 agosto 2021

Anche questo è un weekend con tanti eventi ad Assisi. Tutte le iniziative dal 5 all’8 agosto 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it. Si parte stasera alle 21 a Santa Maria degli Angeli la rappresentazione “Siamo ancora Noi” del Punto Rosa, mentre Assisi Suono Sacro, a partire da stasera, propone tre concerti nel weekend: The Star and Francis – String Crossed in concerto (5 agosto alle 21.30, Sala Pinacoteca), Concerto degli Allievi (6 agosto, alle 21.30, Sala Pinacoteca) e concerto finale dei corsi (Domenica 8 agosto alle ore 21.30, Sala Pinacoteca).

Il 6 agosto alle 18.30 ci sarà, nelle vicinanze della sede dei Cantori di Assisi, nel centro storico, l’intitolazione di Largo Padre Evangelista Nicolini, mentre a Santa Maria degli Angeli, dalle 21 alle 23, va in scena il karaoke organizzato da: Pro Loco Santa Maria degli Angeli e Associazione “Sei de’ J’Angeli se….”; per info: info@prolocosantamariadegliangeli.com. Il 6 e il 7 agosto, “Inferno – e quindi uscimmo a riveder le stelle”, lo spettacolo finale della residenza estiva per attori di Io Non Parlo Sono Parlato, alla sua dodicesima edizione che sarà presentato in formula gratuita il 6 agosto 2021, alle 21.30 all’Agriturismo Oasi Battifoglia (Località Paradiso 33, Assisi) e in una prova aperta a tutti al Piccolo Teatro degli Instabili (Via Metastasio 18, Assisi), alle ore 16.00 in un making off che svela i meccanismi del dietro le quinte della preparazione dello spettacolo. Per partecipare iononparlo@gmail.com / Tel. 333.5223569 (solo whatsapp); 075.802320.

Il 7 agosto, oltre alla partenza delle visite guidate gratuite per il ventennale Unesco e del raduno 2021 degli Amici de Montagna, va in scena anche la serata “Birra e stinco sotto le stelle” organizzata dalle 19.30 alle 23 dalla Pro Loco Costa di Trex: oltre alla serata degustazione nell’area adiacente alla Chiesa di Costa di Trex, dalle 21 in programma anche la serata musicale. Sempre il 7 agosto parte anche l’edizione 2021 di Note d’in…Chiostro 2021; appuntamento alle 21 sul Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco con “… E uscimmo a riveder le stelle”, spettacolo in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri in collaborazione con la Scuola di danza “Scarpette Rosa”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info 075 8190160 – c.musicale@sanfrancescoassisi.org

Tra gli eventi ad Assisi del weekend 5-8 agosto 2021, l’8 agosto il Bosco di San Francesco apre le sue porte per un’osservazione astronomica guidata dagli esperti alla scoperta di costellazioni e pianeti. Nel giardino del convento benedettino di Santa Croce sarà condotta una lezione introduttiva dedicata al fenomeno astronomico delle Perseidi – le stelle cadenti -, tipico della metà di agosto; a seguire, nella radura del Terzo Paradiso, si potrà partecipare alle osservazioni astronomiche. Munirsi di torcia, scarpe comode e volendo un plaid per sdraiarsi sotto le stelle! Ritrovo alle ore 20.30 (con inizio dell’osservazione alle 21.00) Info, costi e prenotazioni: 075 813157 – faiboscoassisi@fondoambiente.it. Sempre domenica, oltre al Raduno degli Amici de Montagna, anche Assisi oltre le Mura Racconta… “I castelli sul Chiascio” è il titolo dell’appuntamento in programma al chiostro del Convento di S.Maria in arce dalle 18.30. Al termine intrattenimento conviviale, prenotazione obbligatoria al 347.1457789; 339.6158624 338.3866781

