Calendimaggio 2022, oggi è il giorno di Madonna Primavera

Grande emozione per il ritorno in piazza del Calendimaggio 2022 di Assisi, che oggi vedrà eletta la regina della Festa. Dopo le gare d’agilità e d’abilità tra i giovani sportivi delle due Parti (corsa della treggia, tiro alla fune e gara dei Balestrieri), quella vincente ha la possibilità di scegliere la Madonna Primavera. Ognuna delle ragazze è abbinata a un arciere e quello con il punteggio più alto, ovviamente della Parte vincente, incorona la sua Madonna.

La vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma il vincitore ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel Calendimaggio 2023 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna. Per la Magnifica Parte de Sotto in questo Calendimaggio 2022 sfilano Monna Camilla Capone, Monna Margherita Berretti, Monna Francesca Tanci, Monna Agnese Pica, Monna Emma Feliziani, mentre Nobilissima Parte de Sopra ci sono Monna Maddalena Passeri, Monna Maria Vittoria Berillini, Monna Sofia Bellinzani, Monna Letizia Marchesi e Monna Carola Roberti. A sera, dopo la gara per Madonna Primavera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale, andate in scena ieri sera anche nei vicoli di Parte de Sopra.

Questo il programma dei prossimi giorni di Calendimaggio 2022: venerdì 6 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: quest’anno il venerdì pomeriggio in piazza del Comune ci sarà il Calendimaggio dei Piccoli, che si sfideranno sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti). La Parte vincente vincerà lo stendardo prodotto da Ricamificio Umbro. (Continua dopo la foto)

Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della Campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 7 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 15.30, dopo il suono della Campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio. La festa è visibile anche in streaming sul sito ufficiale.

Dopo due anni di sospensione per la diffusione del contagio da Covid-19, ha avuto inizio ieri ad Assisi la tradizionale festa in costume storico del Calendimaggio che, come da tradizione, vede sfidarsi per la conquista del “palio” le due parti in cui simbolicamente è divisa la città: la “Nobilissima Parte di Sopra” e la “Magnifica Parte de Sotto”. Al fine di assicurare la sicurezza dell’evento, da sempre richiamo di turisti e di un pubblico numeroso, anche alla luce della delicata situazione internazionale, la Questura ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle personalità e dei partecipanti all’evento. Il servizio di ordine pubblico vedrà impiegati, nei quattro giorni dell’evento, sotto la direzione del Dirigente del Commissariato di Assisi, equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Scientifica, della Digos, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il dispositivo ha la finalità di assicurare che tutta la manifestazione, i giochi e le sfilate si svolgano in sicurezza, garantendo l’ordine pubblico e assicurando ai turisti e al pubblico di poter godere dell’evento in tutta tranquillità. Importante sarà anche il contributo della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria che garantiranno la sicurezza dei partecipanti evitando il minimo disagio per l’arrivo in città e per la circolazione. I servizi vedranno in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che, dalla giornata di ieri, insieme al personale del Commissariato, hanno effettuato dei controlli – sia statici che dinamici – nei vari quartieri della città, nelle principali vie d’accesso e lungo le strade più trafficate nell’ambito dei quali sono state 120 le persone controllate e 83 i veicoli monitorati.

