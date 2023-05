Coppia umbra ad Affari Tuoi: Giulia e Francesco falliscono la vittoria

Avrebbero potuto vincere 50.000 euro se avessero seguito l’istinto e avessero scelto la Sicilia: ma Francesco ha scelto la Basilicata e per questo la coppia umbra, formata da Giulia Speziali di Assisi e dal folignate Francesco Renzini, è rimasta con niente in mano. Succede nella puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus il 12 maggio 2023. Alla fine dei canonici pacchi hanno ‘perso’ quindici mila euro con il pacco numero 3 che avevano scambiato per l’8 che avevano in precedenza. Fatale la scelta di alcuni numeri significativi che hanno eliminato i premi principali, Giulia e Francesco hanno rifiutato anche le offerte a scendere del notaio.

Dopo aver perso i 15.000 euro, la coppia umbra ha successivamente sbagliato per due volte alla regione fortunata. Sbagliata la prima scelta del “cuore” – avevano scelto l’Umbria, patria di entrambi, dopo il dimezzamento del premio, alla fine Francesco ha scelto la Basilicata mentre lei avrebbe Puntato sulla Sicilia, che era peraltro la seconda scelta di lui. Ma niente da fare: la regione fortunata che nascondeva il bottino era la Sicilia.

Screenshot da RaiPlay

