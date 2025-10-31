Fiera dei Morti a Santa Maria degli Angeli, si rinnova l’appuntamento con la tradizione (foto)

(Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi: www.assisieventi.it) Oggi, venerdì 31 ottobre, a Santa Maria degli Angeli si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Fiera dei Morti 2025, una manifestazione che anima per l’intera giornata le vie principali della cittadina, richiamando ogni anno cittadini, turisti e curiosi.

Le tradizionali bancarelle, disposte tra piazza Garibaldi, via Alcide De Gasperi, via Becchetti e fino a via Raffaello, offrono come sempre una grande varietà di prodotti: libri, articoli per la casa, abbigliamento, alimentari, piante, giocattoli e oggettistica. Immancabili anche i dolci tipici e il classico croccante, protagonisti della parte più golosa della fiera.

Il tutto in una giornata nuvolosa con sprazzi di sole e qualche breve pioggia – che sta portando comunque tanti visitatori che approfittano dell’occasione per una passeggiata o qualche acquisto tra le bancarelle, in un’atmosfera vivace e familiare. (Continua dopo la foto)

Una giornata che a Santa Maria degli Angeli ha causato anche alcuni problemi al traffico, complici chiusure di alcune zone e “navigatori” forse “impazziti”. Non è chiaro infatti il motivo per il quale un autobus intorno alle 9.30 di oggi venerdì 31 ottobre sia rimasto bloccato in via Ponte Rosso – all’altezza del Ponte omonimo – in una zona non accessibile (il cartello di divieto c’è ma appare un po’ datato, fuori asse e non troppo visibile) a queste tipologie di mezzi.

