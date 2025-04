Italia Viva Assisi: “Niente lista alle elezioni: volevamo una rappresentanza di centro ma non è stato possibile”

Italia Viva Assisi non parteciperà alle elezioni con una sua lista (qui tutti i nomi dei candidati e le liste a sostegno), ma ribadisce il sostegno pieno a Valter Stoppini: “Avremmo voluto creare una lista moderata con altri partiti della coalizione, ma ciò non è stato possibile: lasciamo di conseguenza liberi i nostri elettori di scegliere chi votare rimanendo fedeli allo schieramento di centro sinistra del quale facciamo parte sia a livello nazionale che regionale”, spiega Leonardo Bernardini.

“Nonostante la volontà di partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative di Assisi, volontà auspicata ed annunciata anche dal candidato sindaco Valter Stoppini in alcune sue dichiarazioni pubbliche, sono venuti meno i presupposti minimi affinché dei candidati di partito siano presenti in questa tornata elettorale”, spiega il referente comunale di Italia Viva Assisi. “Il nostro obiettivo era quello di esserci con il nostro simbolo, insieme ad altri partiti politici che si rispecchiano nei nostri valori e creare una lista politica di Centro dando modo e possibilità agli elettori moderati di trovare una propria collocazione nel panorama politico assisano all’interno della coalizione di centro sinistra che appoggia Valter Stoppini”.

“Avevamo iniziato da tempo un’interlocuzione con le altre forze politiche pensando che avessero il nostro stesso desiderio e la nostra stessa ambizione, ma – dice Bernardini – ci sbagliavamo. Rispettiamo le scelte di tutti ma non le condividiamo. Siamo fermamente convinti che partecipare alla campagna elettorale con il simbolo di partito sia parte essenziale di una dignità politica che almeno noi rivendichiamo per la nostra comunità. Crediamo che anche a livello locale i partiti politici debbano avere l’ambizione di presentarsi agli elettori con il proprio simbolo rappresentando quei valori che li contraddistinguono, senza paura e senza nascondersi dentro liste civiche. Ci abbiamo provato con grande impegno, ma purtroppo non ci siamo riusciti – conclude Italia Viva Assisi – lasciamo di conseguenza liberi i nostri elettori di scegliere chi votare rimanendo fedeli allo schieramento di centro sinistra del quale facciamo parte sia a livello nazionale che regionale”

© Riproduzione riservata