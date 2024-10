Economia e Management del Turismo: ad Assisi sei nuove dottoresse (foto)

Grande festa a Palazzo Bernabei, sede del corso di Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, con sei nuove dottoresse.

Il conseguimento della laurea è un momento speciale, un’esplosione di emozioni che rimangono impresse per tutta la vita. Laurearsi ad Assisi nel magnifico scenario di Palazzo Bernabei rende questo evento ancora più solenne e magico. Mercoledì 16 ottobre 2024 sono state proclamante dottoresse in Economia del Turismo Belloni Sofia, Cascelli Ludovica, Catorci Silvia, Polichetti Sara, Stasenka Hanna, Todini Rebecca.

“Le candidate nei loro elaborati – si legge in una nota – hanno trattato temi di stringente attualità come la digitalizzazione dei canali promozionali e distributivi, la valorizzazione turistica dei territori, la gestione degli eventi culturali, il controllo strategico delle strutture ricettive, il ruolo delle agenzie viaggi nello scenario competitivo post Covid, le nuove forme di finanziamento degli eventi. Come ricordato dal professor Forlani nel corso della cerimonia di proclamazione il corso di Laurea in Economia e Management del Turismo del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia si conferma un attore importante del sistema turistico umbro che, dopo l’importante crescita quantitativa di questi anni, è chiamato alla sfida della qualità.

