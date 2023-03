Il viaggio 2023, tutto pronto al Lyrick per la serata benefica a suon di swing

Artisti a km zero per beneficenza. Torna domani sera, sabato 25 marzo al Lyrick, “Il Viaggio 2023”, uno spettacolo musicale giunto alla 6° edizione e promosso dall’Associazione “Se’ de J’Angeli se….” APS di Santa Maria degli Angeli – Assisi, sotto la direzione artistica di Lamberto Bisogno.

Le peculiarità che caratterizzano “Il Viaggio” sono la solidarietà (per ogni edizione il ricavato è destinato ad una o più associazioni benefiche che si occupano di progetti sociali) e “artisti a chilometro zero” (tutti gli artisti, circa 30/40 per ogni edizione, provengono dal ricco tessuto artistico perugino), un modo per valorizzare tanti bravi musicisti, cantanti, ballerini che altrimenti non avrebbero la meritata visibilità. Ogni anno lo spettacolo assume connotati e temi diversi con proposte di brani e di autori mai uguali, con arrangiamenti originali e tutto rigorosamente live, con la preziosa collaborazione dell’Abraxas Band.

Questa 6°edizione “Il Viaggio … dallo Swing ad oggi” ci proporrà brani a partire dagli anni ’30, anni in cui il jazz subisce una evoluzione

facendo nascere lo Swing, questo nuovo genere di provenienza americana, influenzò ed influenza ancora gran parte della musica italiana. Nella serata del 25 marzo il Viaggio 2023 ripercorrerà dunque oltre 80 anni di storia partendo dallo Swing e dalla sua grande influenza nella musica italiana. Lo farà con il contributo di ben 5 band: Lola Swing, Swingle King’s, Antonella Falteri Quartet, Sparring Partners e Abraxas Band e con la partecipazione dei ballerini della Happy Feet Swing Dance School. Ospiti d’onore il trio di giovani talenti jazz italiani: Lorenzo Bisogno, Manuel Magrini e Federico Gili. La serata sarà condotta dalla giornalista Elena Ballarani e il ricavato sarà donato all’Associazione “Il Punto Rosa – donne operate di tumore al seno”. Info e prenotazioni come da contatti in locandina.

