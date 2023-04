Meteo Assisi ponte 1 maggio 2023: sabato bello, domenica meno, lunedì pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi ponte 1 maggio 2023: la città si prepara ad entrare nelle atmosfere del Calendimaggio, qui la guida agli eventi dal 28 aprile all’1 maggio. Tra le iniziative principali, il 30 aprile alle 16 nella piazzetta Chiesa Nuova la presentazione delle dieci Madonne Primavera, con l’omaggio canoro dei “Cantori di Assisi”, mentre lunedì 1 maggio alle 14.30 in Piazza Santa Chiara lo Spettacolo della “Compagnia Balestrieri di Assisi” e alle 17 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori di Assisi”.

Per quanto riguarda il meteo Assisi ponte 1 maggio 2023, queste le previsioni di Luca Tiberti:

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori,

edizione flash per questo lungo ponte del 1 Maggio nel quale molti di voi si sposteranno e con il tempo che “classicamente” si deteriora nei giorni “a cavallo” di due mesi.. Se deciderete di fare uscite sfruttate la giornata di oggi fino a domani mattina, seguirà un netto peggioramento tra domenica e lunedì con tanta pioggia. Sabato pomeriggio già possibili locali piogge nella regione, saranno irregolari e di breve durata per fortuna. Temperature in netto aumento tra oggi e domani su valori 8 gradi più caldi del normale… Seguirà da domenica un calo e andremo addirittura sotto media per qualche giorno. Vi mandiamo un saluto cordiale a tutti voi e ai vostri cari. La redazione di Assisinews.

Foto di Loren Gu | via Unsplash

