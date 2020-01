Lotteria 2020 del Piatto di Sant’Antonio Abate: i numeri dei biglietti vincenti

Sono stati estratti questa sera, domenica 19 gennaio 2020 alla Taverna dei Priori Serventi, i biglietti vincenti della lotteria del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020.

In sala presente Annalisa Baldi, cantante protagonista anche in una delle tante serate di successo alla Taverna dei Priori 2020 nei giorni scorsi, madrina e vincitrice del 21º premio (nella foto in evidenza con il presidente dei Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020 Francesco Chioccioni).

Dal 1º premio al 32º premio questi di seguito tutti i numeri vincenti della Lotteria del Piatto di Sant’Antonio 2020, primo premio una crociera per due persone:

1º premio: 15608

2º premio: 07854

3º premio: 12425

4º premio: 15567

5º premio: 08407

6º premio: 08924

7º premio: 08528

8º premio: 11907

9º premio: 08432

10º premio: 01986

11º premio: 06347

12º premio: 02404

13º premio: 11649

14º premio: 14921

15º premio: 12392

16º premio: 11118

17º premio: 03278

18º premio: 13893

19º premio: 16604

20º premio: 05814

21º premio: 19632

22º premio: 05200

23º premio: 07067

24º premio: 05705

25º premio: 13923

26º premio: 12395

27º premio: 12650

28º premio: 15827

29º premio: 06792

30º premio: 04303

31º premio: 09209

32º premio: 02028

Foto: Facebook Priori Serventi 2020

Nella foto sotto i numeri vincenti in ordine d’estrazione (decrescente), dal 32º (in alto) al 1º premio (in basso):