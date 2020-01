Castagnole di Carnevale umbre, ricetta semplice e preparazione

Le castagnole di Carnevale sono un dolce di Carnevale molto diffuso in Umbria e nel territorio di Assisi e circostante, oltre che nel centro Italia in genere. AssisiNews presenta di seguito la ricetta originale, la più semplice e tradizionale. E’ possibile trovare anche alcune varianti come le castagnole alla ricotta o farcite con marmellata, cioccolata o crema.

Le Castagnole di Carnevale, ingredienti. 370 gr di farina, 80 gr di zucchero, 3 uova, 60 gr di burro, 1 cucchiaino di lievito vanigliato, 1 limone grattugiato, sale, olio per friggere, zucchero a velo (o semolato) per guarnirle dopo la cottura.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews

Le Castagnole di Carnevale, procedimento. Fare ammorbidire il burro in una ciotola, unire lo zucchero e poi successivamente le uova, una alla volta. Grattugiare un limone. Una volta che le uova si sono amalgamate bene, mescolare e unire la buccia grattugiata del limone, un pizzico di sale e la farina, quanto basta per ottenere ad un impasto morbido e omogeneo. Aggiungere il lievito setacciato e completare l’impasto. Preparare in una pentola dell’abbondante olio per friggere le castagnole e farlo arrivare a temperatura bollente. Nel frattempo avrete preparato le castagnole di Carnevale staccando con le mani dall’impasto dei piccoli pezzetti dello stesso per formare le castagnole ognuna a forma di pallina non troppo grande. Nell’olio abbondante pronto e bollente, friggere le castagnole di Carnevale fino a che non assumono un bel colore dorato. Togliere dall’olio che castagnole e metterle a scolare dell’olio della frittura sopra a della carta assorbente. Spolverare le castagnole di Carnevale con lo zucchero a velo oppure con lo zucchero semolato (secondo i gusti personali).

Buon appetito, da AssisiNews!