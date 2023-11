Natale 2023 ad Assisi, il presepe al centro con giochi di ruolo e laboratori creativi

La storia del primo presepe al mondo, realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223, diventa un’esperienza da vivere in prima persona, nella “Casa del presepe di Francesco”, con giochi di ruolo, racconti, suggestioni luminose e laboratori creativi. Accadrà nel Natale 2023 ad Assisi, una serie di iniziative in scena dal primo dicembre 2023 e fino alla Befana, con un ricco programma di eventi – promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con i frati del Sacro Convento e della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, la Diocesi di Assisi e il tessuto associativo e culturale cittadino – presentato al TTG Travel Experience di Rimini.

Proprio per celebrare gli ottocento anni del primo presepe come evento storico, culturale e spirituale, tra le grandi novità del Natale 2023 ad Assisi, c’è l’allestimento nel palazzo del Monte Frumentario della “Casa del Presepe di Francesco”, con iniziative per tutti e laboratori creativi per bambini su storia ed evoluzione della rappresentazione ideata dal Poverello. La prima Natività verrà anche raccontata dalla musica medievale del centro Italia, attraverso la riproposizione della tradizione secolare del canto delle Laudi, componimenti poetico musicali in latino e in volgare. Ci saranno, inoltre, forme di collaborazione ed eventi anche con il Comune di Greccio. Per oltre un mese, l’intera città sarà inoltre inondata di luce a led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale.

Nel cuore della città, ci saranno presepi diffusi in angoli caratteristici e presepi speciali, come quello con la sabbia di Jesolo, davanti alla Basilica inferiore di San Francesco, lungo 8 metri, alto e profondo 4, con la rappresentazione della Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli. Accanto, il grande albero di Natale offerto dalla regione Valle d’Aosta, che sarà acceso l’8 dicembre. Nello stesso giorno, verranno inaugurati anche il presepe a grandezza naturale sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che sarà allestita in maniera particolare, nonché la mostra internazionale dei presepi all’interno della stessa. Speciali saranno anche i presepi viventi del Natale 2023 ad Assisi e nello specifico Armenzano, Petrignano e San Gregorio, da raggiungere con un servizio navetta. Ad Assisi anche gli alberi di Natale saranno unici: non i classici, ma grandi “Alberi di alberi” composti da 80 abeti ciascuno, che al termine delle feste verranno piantumati come segno di attenzione all’ambiente. Tornano anche il trenino del Natale, Babbi Natale marching band, zampognari, mercatini con prodotti artigianali e natalizi di qualità. Accanto a tutto questo, fino al 7 gennaio 2024, tanti eventi musicali e culturali, itinerari alla scoperta di natura e monumenti della città patrimonio Unesco, il Capodanno in Piazza, la Befana che si calerà dalla Torre del Popolo, escursioni invernali sul Monte Subasio. (Assisi News ha anche un supplemento dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

