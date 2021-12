Natale a Perugia 2021, il programma: mercatini, videomapping artistico e laboratori

Al via il Natale a Perugia 2021. Si sono accese le luci natalizie nel centro storico di Perugia, e hanno preso il via i mercatini lungo Corso Vannucci e all’interno del Cerp, centro espositivo all’interno della Rocca Paolina e il videomapping su Palazzo dei Priori alla presenza del Sindaco Andrea Romizi, dell’Assessore al Commercio Clara Pastorelli, di Francesca Duranti vice presidente dell’Archivio Gerardo Dottori e del Presidente del Post, Avv Francesco Gatti. “L’idea di un videomapping meno natalizio e più volto a far scoprire l’arte e la cultura mi rende molto soddisfatta della scelta e delle opere di Dottori curata da Francesca Duranti vice presidente dell’Archivio Dottori” ha dichiarato l’assessore Pastorelli.

Il video mapping del Natale a Perugia 2021 proiettato su Palazzo dei Priori sarà visibile tutti i giorni dalle 17.30 alle 2 di notte e racconta di cieli stellati, sentimenti trasfigurati e religiosità natalizia espressi con linguaggio futurista, puramente astratto, ma anche con quello più immediato della figurazione. Le immagini proiettate su Palazzo dei Priori sono tratte dal repertorio di Dottori: Stagioni nel bosco, inverno, 1939; Tramonto lunare 1930, Astri, metà anni Quaranta, Il canto dell’usignolo 1925, Fuo- chi sull’isola, 1936, Gialli violetti, 1923, Gli amanti 1907, Presepe di Greccio, metà anni Cinquanta. Dal 9 dicembre verrano anche proiettate sulla Cattedrale le immagini della grafica realizzata dagli studenti dell’Istituto Italiano del Designer che hanno lanciato il claim “A Natale con noi – Perugia, la festa è insieme”, valorizzando il simbolo dell’albero e i monumenti cittadini più importanti.

A rafforzare la proposta commerciale dell’acropoli nel Natale a Perugia 2021, anche i mercatini in corso Vannucci e per Natale alla Rocca. Il Consorzio Perugia in Centro ha riallestito le bancarelle alla Rocca Paolina che saranno aperti fino al 26 dicembre con produzioni artigianali di qualità, addobbi natalizi, artigianato creativo, curiosità, produzioni enogastronomiche tradizionali (ingresso gratuito nei seguenti orari: lunedì-venerdì 10.00–19.00; sabato, domenica e festivi: 10–20; 25 dicembre 15.30–20. Tutte le informazioni sul sito web www.nataleallarocca.it). I mercatini sono stati allestiti anche in Corso Vannucci, piazza della Repubblica e piazza Matteotti (dal 4 dicembre al 9 gennaio) con artigianato nazionale e internazionale, decorazioni e addobbi natalizi, giocatoli e prodotti tipici (ingresso gratuito tutti i giorni 10-20; 25 dicembre 15.30–20).

Il prossimo appuntamento del programma del Natale a Perugia 2021 è per l’8 con l’Accensione dei due alberi: quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre alto 18 metri e decorato con sfere illuminate e, alla base, da strutture che richiamano pacchi regalo e quello sui tetti a Porta Sole. Il programma prevede l’esibizione del coro Montessori (ore 16.30) e della Filarmonica di Pila (ore 16.45), l’accensione dell’albero in piazza IV Novembre alle 17 e alle 17.30 toccherà all’Albero sui tetti, L’Ast Christmas, a Porta Sole, ideato dal Comune di Perugia e da Atmo che proietterà sui tetti di corso Garibaldi, con una estensione record, i capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna.

Sempre l’8 dicembre prendono il via, per la prima volta i Presepi nei cinque borghi, attraverso le associazioni dei residenti (Borgobello, Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Via dei Priori, Rione di Porta Eburnea, Vivi il Borgo), che propongono itinerari accomunati dal simbolo più importante del Natale. Vi invitiamo a scoprire queste zone con il loro patrimonio storico-artistico, le botteghe artigiane, le attività com­merciali e i mercatini con prodotti legati all’arte presepiale (www.borghicentrostoricoperugia.it). Dal 12 dicembre prederanno il via i laboratori del Post in piazza del Melo, oltre alle attività di Agenda Urbana che, grazie ad una convenzione con Sipa, si potranno ottenere sconti del 40% sulla tariffazione oltre altri già previsti.

Nel programma Natale a Perugia 2021 anche il concerto di Capodanno, nel centro storico di Perugia, con la marching band e i fuochi d’artificio, con artisti di strada. Il programma integrale è ancora da definire. Nel Capodanno 2022 a Perugia, anche il concerto a Palazzo dei Priori, l’1 gennaio 2022 alle 16.30 nella Sala dei Notari, arrivato alla XXXVI edizione e curato dall’Accademia Filarmonica V. Puletti – Ponte Felcino. Ingresso libero fino a esaurimento posti – mascherina e Green Pass rafforzato.

Infine, tra gli appuntamento della Befana 2022 a Perugia, alle 10 in piazza IV Novembre la Motobefana organizzata da UISP, MOTOTURISMOUMBRIA; vespe e moto arriveranno alle 12 a Sanfatucchio, Castiglione del Lago. Alle 17 a Santa Giuliana la discesa della Befana a cura dei VVFF dal Campanile della Chiesa di Santa Giuliana, con la consegna calze donate dalla Perugina. Il tutto senza dimenticare la Befana sui pattini al PalaBarton e la Befana del vigile, rievocazione arrivata alla 21′ edizione. Di seguito il programma in Pdf – link diretto aggiornato al 5 dicembre 2021, per eventuali variazioni controllare su atmosferedinatale.comune.perugia.it

