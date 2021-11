Piatto di Sant’Antonio Abate 2022, presentato il programma: clou il 23 gennaio

In programma anche il Patto di amicizia con la famiglia dei Santantoniari dei Ceri di Gubbio; tutti gli eventi

(AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) Santa Maria degli Angeli si prepara al Piatto di Sant’Antonio Abate 2022, con tanti eventi tra dicembre e gennaio. Il clou delle celebrazioni dal 17 gennaio, con il triduo di preghiera e a seguire, il 23 gennaio, la Festa di Sant’Antonio Abate, con messa, processione e benedizione degli animali. Alla presenza del sindaco Stefania Proietti, di assessori e consiglieri, di autorità civili, militari e istituzioni religiose, i priori uscenti 2020 hanno hanno celebrato il passaggio di consegne ai Serventi 2022, secondo l’antico cerimoniale gestito dal Presidente dell’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Giovanni Granato. ” La festa del Piatto- ha sottolineato Granato- ha dato origine ad ogni evento angelano, a cominciare dal Palio de ‘J’Angeli ‘800’, in virtù del suo radicamento storico e nella devozione verso Sant’Antonio Abate.”

La Prioranza 2022, in tempi di pandemia, ha saputo tenere alto con atti concreti lo spirito della solidarietà verso i più deboli, presupposto imprescindibile della grande Festa del Piatto, valori ricordati dal parroco di Santa Maria padre Luca Paraventi. Tra gli altri eventi in programma al Piatto di Sant’Antonio Abate 2022, la partecipazione il 13 dicembre all’udienza speciale del Serafico con Papa Francesco, il 18 dicembre la stipula del Patto di amicizia con la famiglia dei Santantoniari dei Ceri di Gubbio, il 14 gennaio l’apertura della Tavernetta con una cena di solidarietà, il 15 gennaio una rappresentazione artistica. Domenica 16 gennaio dalle 9 la mostra di carrozze storiche in Piazza Garibaldi, il focaraccio alle 17 e l’apertura della Taverna dei Priori al ristorante Biagetti.

“Siete i priori della rinascita- ha dichiarato il Sindaco Stefania Proietti- avete dato continuità a questa festa nonostante la pandemia. Negli anni questa è diventata una festa di tutta la città, grazie al vostro impegno di perseverare nella tradizione con lo sguardo all’innovazione”. Gli eventi sono organizzati dalla Prioranza 2022 (Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli e Matteo Visconti) in collaborazione con l’Associazione Priori del Piatto, le famiglie francescane, la Presidenza dell’assemblea legislativa regionale e le altre associazioni angelane.

Oltre alla presentazione del programma del Piatto di Sant’Antonio Abate 2022, i Priori Serventi hanno presentato anche l’opera realizzata da Vincenzo Martini e il coordinato istituzionale della Festa del Piatto di Sant’Antonio 2022: logo, etichetta vino, piatto in ceramica e medaglia. La bellezza dell’arte e la fede sono state esemplarmente sintetizzate dal professor Giovanni Zavarella che ha fatto seguito allo svelamento del dipinto del maestro Martini. “C’è tanta grazia e felicità nella sua opera- ha dichiarato il professor Zavarella – avendo saputo, dall’alto della sua sapienza pittorica, figurare, con tanta poesia, non solo gli elementi architettonici della Basilica ottocentesca, della Porziuncola medievale, con le atmosfere di Santa Maria nel paesaggio assisiate”.

