Piatto di Sant’Antonio 2026, tutto pronto per la grande festa: Fanfara dei carabinieri protagonista

I Priori che serviranno il Piatto di Sant’Antonio 2026 domenica 18 gennaio sono in piena attività per adempiere ai principi ispiratori della grande festa angelana. La settimana che precede il conclusivo evento religioso del 18 gennaio è volta non solo ad incontri dettati dalla socialità legata allo spirito di appartenenza, ma soprattutto alla possibile solidarietà che ne consegue. In particolare, il contributo della cena del 15 gennaio, frutto di una volontaria donazione nel corso della serata, sarà devoluto ai giovanissimi e agli anziani: sarà possibile dare una significativa spinta alla creazione di un’aula per gli alunni in difficoltà nella scuola di Santa Maria e offrire uno sguardo premuroso ai nostri anziani della casa di riposo Andrea Rossi con attrezzature di supporto, come letti ortopedici e carrozzine. È proseguito anche il coinvolgimento dei giovanissimi: non solo il Piatto è stato consumato con loro venerdì 16 gennaio presso la primaria Giovanni XXIII, ma soprattutto venerdì, antivigilia della festa di Sant’Antonio, ci sarà la premiazione del concorso grafico pittorico dedicato alle scuole con cerimonia significativa della investitura dei priorini. (Continua dopo il video – link diretto)

Sempre venerdì 16 pomeriggio ci sarà il consueto focaraccio in piazza Garibaldi e l’appuntamento conviviale, con l’investitura degli Entranti (clicca qui per tutti i nomi dei Priori Entranti) presso la Taverna dei Priori al ristorante villa Elda. Sabato 17, ore 16:00, in piazza l’arrivo della classica diligenza postale con i Priori serventi, l’apertura della tavernetta e presso il palazzo del Capitano del Perdono l’accoglienza delle confraternite d’Italia che hanno istituito un patto di amicizia nel nome di Sant’Antonio. Domenica la grande festa del Piatto di Sant’Antonio 2026: alle 9 raduno in piazza Garibaldi, alle 10 la Santa Messa, alle 11 la processione solenne per le vie di Santa Maria con la presenza della fanfara a cavallo dei carabinieri con tutte le Prioranze e confraternite per concludersi alle 12 sul sagrato della Basilica con la solenne benedizione degli animali e del pane. Poi tutti a consumare il Piatto nei ristoranti convenzionati. Nel pomeriggio spetta ai giovani: al Lyrick lo spettacolo della scuola primaria Patrono d’Italia, cui seguirà, alle ore 21:00, l’estrazione dei biglietti della lotteria.

