Centro estivo 2022, ancora posti liberi: si parte il 4 luglio

Tra qualche giorno partirà il Centro estivo 2022, a cura dell’amministrazione comunale, dedicato ai bambini e ai ragazzi di Assisi. Si terrà dal 4 luglio al 5 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, nei locali della scuola Alessi di Santa Maria degli Angeli. Ci sono ancora dei posti liberi, è possibile presentare le iscrizioni rivolgendosi direttamente presso i laboratori Archimede in via Patrono d’Italia, 66/B, oppure inviando un’email a [email protected]

Il Centro estivo 2022 è riservato a bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e ai ragazzi e alle ragazze dai 7 ai 12 anni. Ogni settimana sono organizzate attività laboratoriali e anche passeggiate alla scoperta del territorio, tutti i servizi sono seguiti da operatori e animatori qualificati, anche per utenti con disabilità; saranno presenti due mediatori di lingua ucraina, qualora risultassero iscritti bambini ucraini. Il costo settimanale è per le famiglie di 50 euro (il pagamento della retta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite sistema PagoPa, accedendo al sito del Comune, al questo link. Per ulteriori informazioni è sempre consigliabile consultare il sito istituzionale nella sezione “Atti e pubblicazioni”.

L’amministrazione comunale per garantire il Centro estivo ha stanziato 31 mila euro, di cui 16 mila previsti in bilancio e 15 mila da fondo regionale. Quest’anno il tema del Centro estivo è il magico mondo di Harry Potter, il mago più famoso al mondo grazie alla pellicola cinematografica, basata sull’omonima saga letteraria fantasy, molto amata da bambini e ragazzi, che quest’anno compie il 20esimo anniversario con celebrazioni in tutto il mondo.

