Assisi al Centro, non solo un partito: nasce l’associazione culturale

La nuova realtà ha l’obiettivo di far crescere Assisi ma con uno sguardo a tutto il territorio limitrofo

Il 30 giugno nella sede della Pro loco di Santa Maria degli Angeli si è svolto un incontro che ha visto presenti candidati e sostenitori della lista civica Assisi al Centro – Cicogna Sindaco. Dopo l’analisi dell’ultima tornata elettorale, visto il buon risultato ottenuto dalla lista, forte di 1749 voti ricevuti pari al 13,05%, risultando, tra tutte le liste in competizione, la seconda più votata, è emersa ed è stata condivisa l’evidente bontà del progetto civico presentato che ha ricevuto il gradimento di molti elettori in tutte le realtà del comune.

“Il merito principale – si legge in una nota – va a tutti i candidati che hanno saputo trasmettere la volontà di cambiamento e rinnovamento nel panorama politico assisiate. I presenti insieme al consigliere comunale eletto, Ivano Bocchini, al fine di non disperdere un grande patrimonio di qualità e il desiderio di continuare a impegnarsi nell’esperienza politica, ognuno in base alle proprie competenze e delle zone di provenienza, hanno concordemente approvato la costituzione di un’associazione sociale, culturale e politica denominata ‘Assisi al Centro’, con coordinatore Eraldo Martelli”.

Dopo l’approvazione dello statuto “si procederà all’elezione degli organismi previsti per Assisi al Centro quali un coordinatore, un portavoce e il segretario. Sono già stati individuati alcuni referenti territoriali e alcuni componenti di gruppi di lavoro tematici; comunicazione, cultura e turismo, celebrazioni dell’ottavo centenario francescano, economia e commercio, sociale, valori giovani e pari opportunità, politiche per gli anziani, ambiente, territorio e infrastrutture, supporto e rapporti con le istituzioni. Si sono inoltre individuati alcuni argomenti da affrontare nel breve termine e abbozzate due iniziative, da portare all’attenzione dei cittadini, subito dopo il periodo estivo. L’associazione ha l’obiettivo di far crescere Assisi ma con uno sguardo a tutto il territorio limitrofo, considerando che lo sviluppo locale è sempre più spesso legato a dinamiche interregionali, nazionali e globali”.

Foto di rolf neumann | Unsplash

