Udc di Assisi: “Il nostro sostegno convinto a Eolo Cicogna per convergenza di ideali e comune visione sul futuro”

L’Unione di Centro – UDC di Assisi annuncia “con convinzione” il suo pieno sostegno alla candidatura di Eolo Cicogna a Sindaco della città per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

“Questa scelta – scrivono il coordinatore regionale Ermanno Ventura e del commissario comunale Marco Parente – è il frutto di una profonda convergenza di ideali e di una comune visione per il futuro di Assisi, che affonda le radici nei valori moderati e cattolici che da sempre contraddistinguono l’operato dell’UDC. L’UDC di Assisi riconosce in Eolo Cicogna non solo un leader capace e pragmatico, ma anche un uomo saldamente ancorato ai principi di solidarietà, famiglia e sussidiarietà, pilastri irrinunciabili della nostra tradizione e visione politica. La sua esperienza e il suo impegno nel sociale e nella comunità locale lo rendono il candidato ideale per guidare Assisi verso un futuro di crescita equilibrata e di benessere condiviso, nel pieno rispetto delle radici storiche e spirituali di Assisi.

“Siamo convinti che Eolo Cicogna sia la figura giusta per rappresentare e guidare la città di Assisi con saggezza e lungimiranza,” dichiarano Ventura e Parente. “La sua proposta politica è in linea con i nostri valori fondanti: un’attenzione prioritaria alle esigenze dei cittadini, una gestione oculata delle risorse pubbliche e la promozione di una cultura e relazioni che valorizzino la persona e la comunità. UDC è pronta a lavorare al suo fianco per costruire una Assisi degna del suo ruolo internazionale, più accogliente, sicura e prospera, fedele alla sua identità e aperta alle sfide del futuro.” L’UDC invita tutti i cittadini di Assisi a sostenere Eolo Cicogna sindaco in queste elezioni, affinché la città possa avere un’amministrazione che rifletta i principi di moderazione, buon governo e ispirazione cattolica, elementi essenziali per una comunità coesa ed accogliente. UDC di Assisi invita inoltre a dare la preferenza per il Consiglio comunale a tutti quei candidati presenti nelle liste civiche che si ispirano ai valori cattolici, di centro e ai principi non negoziabili”.

Foto di Casey Lovegrove | via Unsplash

