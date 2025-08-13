Il cantautore Gianluca Sereni domani sera in concerto a Foligno

Uno dei componenti della band Starkout il 14 agosto ospite di Estate al Trinci, giunta alla IV edizione: presenterà i suoi inediti e brani di cantautori e rock band italiane

Manca solo un giorno all’evento e nell’aria – oltre che nei social – c’è fermento. Gianluca Sereni che recentemente ha riscosso un discreto successo nella nostra regione ed ha saputo contornarsi di un gruppo di affezionati supporter che lo seguono nelle sue date e che oramai conoscono i suoi inediti a memoria, suonerà ad Estate al Trinci, quella che di buon diritto deve essere considerata una delle più autorevoli kermesse estive umbre per la qualità e ricchezza degli spettacoli offerti.

Sarà accompagnato sul palco dai Radio beat (la bastiola Elisabetta Mancini alle tastiere, lo spoletino Andrea Bocchini alle chitarre ed il torgianese Francesco Bianchi a menare i tamburi), band cui Gianluca Sereni appartiene come bassista-cantante e ospiterà sul palco altri musiciste ed artisti che contribuiranno a trasformare il concerto folignate in un evento davvero unico. Oltre ai suoi inediti, Gianluca Sereni proporrà brani di cantautori italiani che ne hanno ispirato la scrittura (Lucio Dalla, Ivan Graziani, Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi, Ligabue per citarne alcuni) ed i pezzi prog delle più importanti band italiane come la PFM ed i POOH.

La carriera da compositore di Gianluca Sereni è iniziata 40 anni fa quando sedicenne scrisse il suo primo brano dedicato ad un amore mai avverato e si è protratta attraverso gli anni sperimentando e fondendo più generi musicali (cantautorale, pop, slow rock e prog); è autore sia dei testi sia delle musiche delle proprie canzoni anche se ha spesso collaborato con altri autori alcuni di calibro nazionale come la ternana Eleonora Conti o il siciliano Oratio giunto ormai al suo settimo album. Molti dei suoi brani sono stati scritti a 10 mani con gli altri componenti della band angelana-bastiola degli Starkout giunta anch’essa al suo quarantesimo compleanno ed alla quale Gianluca Sereni appartiene dal primo giorno.

La sua musica racconta di avvenimenti storici (le due guerre mondiali, la tragedia del popolo palestinese, la vicenda del dirigibile Italia) tracciandone un racconto asciutto e potente; in altri brani in cui narra l’amore e l’amicizia dimostra una bella capacità di scrittura svelando angoli di straordinarietà nelle storie delle persone normali e facendo immedesimare chi ascolta nei suoi testi.

La manifestazione sarà organizzata e promossa dall’Associazione Fonti di Sassovivo ads, un gruppo di cittadini folignati mobilitatosi per prendersi cura del bosco che accoglie le Fonti di Sassovivo, una stupenda oasi di pace sulle colline folignati.

