Pensione mancata, Inps: “Errore tecnico, da settembre si torna alla normalità”

La redazione di Assisi News riceve e pubblica la lettera dell’Inps in risposta un lettore cannarese che segnala problemi con l’accredito della pensione della mamma. Dopo lo stop di due mensilità perché la pensione di inabilità previdenziale non si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, come da sentenza numero 844 del 16 Gennaio 2018 (peraltro non tutti lo sanno e per questo si creano problemi), una volta risolto questo intoppo burocratico la signora non si è vista accreditare la pensione di agosto. Che ora le verrà accreditata da Inps, rende noto lo stesso istituto di previdenza.

“In sede di conversione da assegno ordinario di invalidità a pensione di vecchiaia alla Signora S. V. è stato pagato importo di pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 aprile 2025 con corresponsione di parte degli arretrati per euro 1657,13 + 299,72 nette. Dal 1 aprile 2025, a seguito di interlocuzione con il patronato, sono state regolarmente corrisposte le mensilità di maggio, giugno e luglio 2025 (per un importo cadauno di euro 1657,13 nette). Ad agosto, per un errore tecnico, a seguito del ricalcolo degli arretrati da corrispondere non è stata corrisposta alcuna mensilità.

Dal 1 settembre 2025 alla Signora Silvana Verzieri , essendo stato corretto il ricalcolo degli arretrati, sarà pagata la rata definitiva della pensione per un importo di euro 1666,46 netti più gli arretrati ricalcolati in maniera corretta per euro 2475,51 (questi ultimi in pagamento nel mese di ottobre 2025).”

