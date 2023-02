Ad Assisi nasce Altea: obiettivo, ridiscutere le tariffe dell’imposta di soggiorno

Ad Assisi nasce Altea, un’associazione che raccoglie operatori degli alloggi turistici e dell’extralberghiero di Assisi. L’obiettivo primario è ridiscutere le tariffe dell’imposta di soggiorno per quanto riguarda questa tipologia di locazioni, equiparate agli alberghi a cinque stelle. Di seguito la lettera di presentazione

Il giorno di San Valentino è nata Altea (Alloggi Locazioni Turistiche ed Extralberghiero Assisi), associazione che raccoglie operatori dei settori sintetizzati nel relativo acronimo. Un nutrito gruppo di concittadini, proprietari o gestori di locazioni brevi e/o ad uso turistico, case e appartamenti per vacanze e altre strutture appartenenti all’extralberghiero, si sono uniti per promuoverne la costituzione. Presidente pro tempore il Dott. Gabriele Caldari.

Altea, oltre a rappresentare gli interessi di quanti sono attivi in detti settori nel territorio comunale, è volta a stimolare l’aggregazione di una tipologia di offerta turistica costituente parte considerevole della realtà assisiate. Gli obiettivi che l’Associazione ALTEA si propone comprendono formazione e ricerca, nonché il divenire un punto di riferimento per approfondite analisi sull’impatto delle forme di ospitalità che rappresenta, rispetto la “destinazione turistica Assisi”. Tra le priorità, quella di portare a termine l’interlocuzione avviata con l’amministrazione per ridiscutere la parificazione della tariffa dell’imposta di soggiorno delle locazioni ad uso turistico e similari agli alberghi di 5 stelle.

Essa vuole inoltre fornire l’opportunità di un focus sui segmenti della domanda individuale orientata al desiderio di vivere un’esperienza immersiva nella cultura e nell’autenticità della tradizione locale, con implicazioni di interessante indotto ristorativo e commerciale. L’Associazione è aperta all’adesione di chiunque, a livello locale, operi o abbia interessi negli ambiti delle locazioni brevi, delle case vacanze e dell’extralberghiero. L’associazione verrà presentata domenica 19 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Francescana della Chiesa Nuova in Via S. Antonio davanti alla scuola elementare. Chi fosse interessato ad aderire o a ricevere maggiori informazione può contattare il presidente al 3476123213 o inviare una mail a [email protected]

