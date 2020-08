Amministrative Assisi 2021, Paoletti: “Il centrodestra andrà con le civiche di minoranza”

Fa centro e risveglia il clima politico locale l’editoriale del direttore di AssisiNews Stefano Berti, e sulle amministrative Assisi 2021 arriva la replica del coordinatore di Forza Italia Leonardo Paoletti.

“Sembra che la stampa locale sia particolarmente assetata di notizie – scrive il coordinatore di Forza Italia Leonardo Paoletti – al punto tale da costruire uno scenario fantapolitico con incroci di alleanze, patti trasversali, e dietrologie di varia natura. Si capisce bene la necessità della stampa di provocare per sapere. Voglio però tranquillizzare i giornalisti locali, dando così soddisfazione alla loro sete di notizie, ribadendo la convinta volontà delle forze moderate del centrodestra, Lega, FDI, FI, unite alle civiche dell’attuale opposizione, di procedere unite nel cammino che condurrà alle prossime amministrative del 2021. La coalizione – prosegue Leonardo Paoletti – è formata da politici, ma soprattutto da uomini capaci che rispettano valori antichi e intramontabili propri alla colazione dei moderati di centrodestra. Visto il periodo – conclude Paoletti – consiglierei mare, ombrellone, e tanto relax”.

(Ste.Ber. – Grazie a Leonardo Paoletti, che conferma che AssisiNews è ai primissimi posti nell’informazione locale e non solo. Rispondere ad un editoriale dimostra che la politica non ha più né stile né spessore, avalla quanto scritto e rafforza le ipotesi: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. A proposito: vacanze il sottoscritto le ha già fatte rispettando le norme anti-Covid (oggi troppi le dimenticano, se si pensa alla quasi totale assenza di controlli…). Se ci sarà altra occasione scriverò facilmente, a pancia piena e dopo aver fatto un’abbondante “colazione” (che credo sia un refuso di “coalizione”), da ben informato e da sotto un ombrellone in relax e con la solita serenità. Con questo ulteriore “assist”, non passerà poi troppo tempo…).