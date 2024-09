Anno scolastico 2024-2025 al via, gli auguri della giunta Proietti

Parte oggi per diversi istituto il nuovo anno scolastico 2024-2025, anche se il primo giorno di lezione ufficiale in Umbria è in programma per mercoledì 11 settembre 2024, con la sospensione estiva 7 giugno 2025 (30 giugno per la scuola dell’infanzia).

Il sindaco Stefania Proietti, l’assessore alle Politiche scolastiche Paolo Mirti e la Giunta comunale salutano l’avvio del nuovo anno scolastico 2024-2025. “Da oggi le scuole del nostro territorio – è riportato in una nota – accoglieranno gli studenti sostenendoli nel loro percorso di apprendimento e nel cammino di crescita umana attraverso quell’insieme di relazioni feconde che la scuola porta con sé nella sua dimensione profonda di comunità educante. Rivolgiamo auguri cordiali di buon lavoro ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico che si prenderanno cura con la consueta umanità passione e competenza delle nostre bambine e dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Un pensiero affettuoso e speciale va ai genitori e alle famiglie che saranno in prima linea con emozione e fiducia nel sostenere i propri figli nella nuova stagione scolastica che si apre. L’amministrazione comunale di Assisi come sempre profonderà il massimo impegno per assicurare un’elevata qualità dei servizi scolastici erogati e la piena attuazione del diritto allo studio in tutte le scuole”.

