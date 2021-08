ConfrontiAssisi, decima uscita: Serafico, turismo e demografia

Il N° 10 di ConfrontiAssisi affronta, con Francesca Di Maolo, il rapporto di Assisi con uno degli enti che negli anni hanno impresso alla città uno dei suoi connotati: l’Istituto Serafico. Mariano Borgognoni propone un approccio politico per il governo comunale capace di recuperare partecipazione e progettualità, lontano da troppo facili semplificazioni. Per la sezione turismo si mette a confronto il regolamento sulla tassa di soggiorno di Assisi con quello di vari comuni umbri e italiani. Infine per la demografia si analizza l’andamento della popolazione dal 1951 al 2020

Assisi 21 luglio 2021

In questo numero di ConfrontiAssisi

Francesca Di Maolo – Il Serafico risorsa per Assisi. Da luogo di cura a città di innovazione urbana sulla disabilità

Nel 1871 fra Ludovico da Casoria fondò ad Assisi l’Istituto Serafico per bambini ciechi e sordi. Da allora ad oggi l’Istituto si è strutturato con innumerevoli attività e mezzi per la pienezza della vita dei più fragili. Ora ha bisogno che la stessa città di Assisi diventi il primo grande laboratorio di nuova accoglienza e socialità urbana. Ha bisogno che strade, musei, basiliche e opere d’arte siano accessibili non solo alle disabilità motorie, che nei ristoranti ci siano operatori formati ad accogliere persone con bisogni speciali, che gli operatori turistici siano formati per “ascoltare” con gli occhi, “vedere” con i suoni e con il tatto.

Mariano Borgognoni – Qualche proposta che guardi avanti. Ma non troppo

La democrazia reale, partecipativa, che mette in campo partiti, associazioni, territori langue ed è sostituita da una semplificazione istituzionale e da una combinazione povera tra concentrazione dei luoghi della decisione pubblica e atomismo sociale. Bisogna provare ad interrompere questo processo, cercando di liberare tutte le energie del territorio e facendole partecipare alla definizione di un progetto coraggioso e molto concreto che guardi al futuro individuando fattori strutturali di uno sviluppo equilibrato, ecocompatibile, socialmente giusto: un approccio riformista, radicale nei valori ma molto ancorato ai fatti.

ConfrontiAssisi Dati

Turismo

Regolamento Imposta di Soggiorno. Assisi e città umbre e italiane.

Per un confronto tra il Comune di Assisi con le città umbre e con alcune delle più importanti città turistiche italiane o comunque simili ad Assisi per target.

Demografia

Popolazione di Assisi per frazioni 1951-2020. Andamento per zone e in rapporto a Umbria e Italia

Analisi dell’andamento della popolazione su dati dell’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Assisi e dati Istat rielaborato anche per zone: pianura, capoluogo, castelli, montagna

Popolazione Assisi per frazioni: 1951-2020

Popolazione Assisi – rapporto per zone su totale 1951-2020

Popolazione Assisi-Umbria-Italia: 1951-2019

