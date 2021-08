Manifesti di @Sinistra vandalizzati: “Atto grave, le idee non si fermano”

I manifesti di @Sinistra sono stati vandalizzati. Lo denuncia il candidato Luigino Ciotti: “Atto grave, ma la forza delle idee non si ferma”.

“È un brutto inizio di campagna elettorale ad Assisi. I manifesti di @sinistra, regolarmente pagati ed affissi nella plance dall’apposito servizio comunale, dopo appena due giorni dalla loro affissione sono stati strappati, come dimostra questa foto scattata in via Protomartiri Francescani a S. Maria degli Angeli. L’atto parla da solo perché altri manifesti di altri candidati, nella stessa plancia, non sono stati toccati. È un atto grave di chi ci vuole cancellare dalla campagna elettorale ed eliminare una voce fuori dal coro e senza la potenza economica di altri”, dice il candidato sindaco.

“Noi abbiamo volontariamente fatto un manifesto con contenuti programmatici e senza facce, senza personalizzazione della politica, la quale per noi è uno strumento collettivo per migliorare le condizioni di tutti ed in particolare dei più deboli. Scopriamo che questo nostro modo di fare politica ed i valori che rappresenta a qualcuno non piace. Le idee spaventano così come i libri spaventavano nazisti e fascisti che bruciavano quelli che non erano del regime. Non è una buona strada quello che può riservare una campagna elettorale fatta con questi metodi. Noi avevamo stigmatizzato e condannato i comportamenti di chi aveva alterato i manifesti di altri candidati e speriamo che altri facciano altrettanto con noi. Avevamo detto che ci piaceva la frase del candidato Sannipola che aveva scritto “Partecipare con stile”, ma forse qualcuno non legge o addirittura non sa leggere. Sappiate comunque che se volete eliminare @sinistra dalla campagna elettorale di Assisi non ci riuscirete e la forza e la vigliaccheria non avranno la meglio sulla forza delle idee”.

