ConfrontiAssisi, quarta uscita: tra turismo e politica

Nella quarta pubblicazione di ConfrontiAssisi un intervento critico di Paolo Ansideri sullo stato della politica assisana, e specificatamente del centro sinistra, a seguito del precedente studio ”L’attività politica ad Assisi 2015-2020”. Sul turismo Paolo Desinano (autore nel 2018-19, con la Società Incipit del progetto per la Città di Assisi “Destinazione Assisi”), presenta un contributo per una lettura organica dello stesso come business nella prospettiva di un suo sviluppo alla luce delle tecniche del management. La riflessione su ConfrontiAssisi trova un utile compendio nel rapporto 2020 dell’ISTAT su viaggi e vacanze. Clara Brunacci (Segretario Generale) introduce al funzionamento della macchina amministrativa attraverso i più importanti documenti e procedure che, chi si candida a governare la città, non può ignorare.

Nello specifico ConfrontiAssisi propone

Politica

Paolo Ansideri – Civismo cattolico e Partito Democratico. Lettera aperta al PD nel tempo dell’evaporazione politica.

La politica riappare dopo cinque anni. I social dominano la relazione politica, su questo sfondo i partiti virano da collegialità a personalizzazione e qui il rapporto tra civismo cattolico (Sindaco Proietti, Assisi Domani) e PD assume una valenza fondamentale. Il civismo è la personalizzazione della politica, nasce e muore sulla parabola di singoli soggetti e ad Assisi il civismo cattolico, con l'arretramento del PD dalla dialettica politico-ideologica, ha informato di sé l'intera vita pubblica. Il PD deve riacquistare il suo ruolo che è solo quello di essere il PD: aprire le porte alla società. Contribuisca a costruire un Grande Progetto di lungo termine per Assisi.

Turismo

Paolo Desinano – Sviluppare un business turistico territoriale strutturato. Un percorso verso il destination management.

Il business turistico di una destinazione di successo, non può dare per scontato che la posizione preminente acquisita possa durare indefinitamente: va progettato, implementato e manutenuto. La risposta per progettazione, sviluppo e gestione delle destinazioni turistiche è comunemente denominato Destination Management della cui politica la stessa Assisi necessita. Questo contributo intende suggerire una prospettiva in questo senso, strutturata ed impegnativa, basata sui concetti di Profilo Cliente, Prodotto Turistico e Performance Management.

ISTAT

Report ISTAT viaggi e vacanze 2020. Indicazioni per il Parco del Subasio per l’estate turistica 2021

Lo studio dell'ISTAT "Viaggi e vacanze in Italia e all'estero, anno 2020", offre uno spaccato sul turismo 2020 che può essere usato da indirizzo per l'imminente stagione estiva ancora connotata dalla pandemia. Si rileva, tra l'altro, che le vacanze per visite al patrimonio naturale sono state tra le meno colpite e questo costituisce un elemento di riflessione per riconsiderare il Parco del Monte Subasio non solo come transito paesaggistico, ma anche come punto di sosta per l'apprezzamento del patrimonio naturale.

Link diretto

Documenti

Clara Brunacci – Il candidato Sindaco, un soggetto da formare. Documenti e procedure da conoscere per amministrare.

La carica di Sindaco comporta responsabilità di natura amministrativa, contabile e penale nei confronti della collettività, non si può quindi prescindere né da un'adeguata formazione giuridica, né da un'adeguata conoscenza dell'Ente nelle sue componenti ed attività. In questo articolo documenti e procedure da conoscere su cui si basa la separazione del potere politico del comune (Comune, Sindaco, Giunta e Consiglio comunale) dal potere gestionale attribuito agli organi tecnici responsabili di servizio.

Link diretto

