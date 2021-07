ConfrontiAssisi, nona uscita: Assisi per il Parco del Contemporaneo

L’uscita N° 9 di ConfrontiAssisi è dedicata esclusivamente al patrimonio di arte e architettura contemoporanee disponibile nel comprensorio dell’assisano e nell’area vasta dei comuni ad esso limitrofi. Un Patrimonio tale da poter essere pensato come Parco del Contemporaneo dell’assisano

In questo numero di ConfrontiAssisi

Paolo Ansideri – Verso il Parco del contemporaneo nell’assisano. Sollevare il velo

Le amministrazioni di Assisi e Bastia siano capofila del progetto per far crescere nella cultura corrente dei residenti la consapevolezza della varietà del patrimonio collettivo: accanto ai beni storico-monumentali più noti, a quelli naturalistici del Parco del Subasio, si inizi a pensare anche a quel patrimonio, disponibile alla fruizione, costituito dal Parco del Contemporaneo dell’area vasta dell’assisano. Il Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento del MiBACT, che segnala le molte opere del territorio, insieme a Università, enti, ed imprese attive nello stesso, sono la base su cui costruire. Link diretto

Enrico Sciamanna – Per una riapertura dello spazio pubblico all’arte. Centro e periferie luoghi per i segni di oggi.

Ci sono luoghi della città e del territorio che meglio di altri sembrano predisposti ad essere spazi di testimonianza delle forme dell’espressione artistica dei nostri tempi.Ormai da tempo in Italia le pubbliche amministrazioni commissionano a street artisti opere di arte urbana con il duplice intento di favorire la creatività sociale e rivisitare lo spazio del costruito. Accade a in molte città d’Italia ed anche Ad Assisi, dove simili operazioni sembrano fuori contesto, è possibile invece individuare aree in cui questo è fattibile nel rispetto del patrimonio storico-paesaggistico comunemente riconosciuto. Link diretto

Mario Bruno Broccolo – La Sala del Consiglio di G. Leoncilli Massi a Bastia Umbra. Una lettura critica dopo la demolizione

Il Prof. Giancarlo Leoncilli Massi progetta nel 1974 quest’opera piccola, ma ardita per le soluzioni funzionali e i riferimenti culturali conferendole il significato di partecipazione e condivisione tipico dell’agorà politica in cui consiglieri e giunta si confrontano su un piano di sostanziale parità ed in cui è consentita una folta rappresentanza dell’uditorio della cittadinanza nell’ampio spazio delle gradonate. Raffinati e suggestivi, per volumi e colori di arredi e soffitti le citazioni di Stanley Kubrik in 2001 Odissea nello spazio e delle opere del pittore olandese Theo van Doesburg. Link diretto

Simone Menichelli – Il contemporaneo quotidiano. L’architettura come bene culturale

Le Architetture contemporanee del comprensorio assisano rappresentano un valore che va comunicato e vissuto, investendo risorse e delineando urbanisticamente una nuova possibilità di fruizione dei beni che appartengono alla nostra contemporaneità. sono dei veri e propri monumenti, opere di assoluto valore in quanto caratterizzate da ciò che le può rendere uniche e diverse dalle altre costruzioni che incontriamo tutti i giorni lungo il nostro cammino: monumenti del presente. L’architettura contemporanea è lo specchio di una società culturalmente e socialmente diversificata. Link diretto

Alberto Capitanucci – Lo chiameremo paraboloide. I sili a sezione parabolica dell’area ex Montedison a S. Maria degli Angeli

Un’analisi narrativa della struttura degli edifici industriali dell’area ex Montedison attribuiti a Riccardo Morandi e Pierluigi Nervi attraverso i nodi concettuali della sua geometria e gli equilibri di forze, pesi e masse che sorreggono i due “paraboloidi”. Una descrizione che permette di cogliere l’invisibile progettuale che si cela sotto la possente opera di ingegneria in cemento armato pensata per essere grande spazio di immagazzinaggio e smistamento della più grande azienda chimica italiana del dopo guerra. Link diretto

Simone Menichelli – La fabbrica di perfosfato a Santa Maria. Note per una conoscenza del sito ex Montedison

Una fotografia complessiva dell’evoluzione della struttura architettonica del sito ex Montedison: dall’originaria progettazione di Riccardo Morandi e Piergluigi Nervi come fabbrica di fertilizzante per la Montecatini, alla frammentazione e riprogettazione dei volumi: il Teatro Lyrick, il PalaEventi, il Museo della Boxe, il Centro Nazionale della Federazione di Pugilato, la piscina coperta, la bocciofila e infine i luoghi residui non utilizzati, dallo spazio vuoto della location di UnversAssisi 2018, alla torretta e molte altre zone nascoste alla vista. Link diretto

ConfrontiAssisi – Beni culturali

Liste Beni culturali Assisi e limitrofi. Vincoli Archeologici, Architettonici e Architettura dal ‘900

1 – Architettura dai primi del ‘900 al 2018 nel Comprensorio di Assisi e comuni limitrofi

Un quadro d’insieme composto sulla base delle opere segnalate dal Censimento nazionale dell’architettura del secondo Novecento del Ministero della Cultura e da pubblicazioni di esperti in materia.

2 – Vincoli Architettonici Assisi e Comprensorio,

3 – Vincoli Architettonici Comuni limitrofi Comprensorio Assisi

4 – Vincoli Archeologici Comprensorio Assisi e comuni limitrofi

Gli elenchi dei beni vincolati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, link diretto

