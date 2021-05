ConfrontiAssisi, quinta uscita: la figura di Francesco protagonista

Nella quinta uscita di ConfrontiAssisi emerge con forza della figura di Francesco. Nelle riflessioni di Padre Enzo Fortunato, il Santo fa di Assisi città dell’Accoglienza dell’altro, del diverso, per Umberto Rinaldi a partire dall’insegnamento della Spogliazione si può ripensare il rapporto tra frazioni e città storica, per Antonio Lunghi, il Poverello è l’Identità della città che connota l’offerta turistica in modo esclusivo. Nella sezione statistiche dell’economia le imprese attive nel territorio comunale dal 2011 al 2019, dipendenti e organigramma dell’Ente Comunale

Padre Enzo Fortunato – Idea della città. Un contributo su Assisi come città del dialogo e della cultura.

Qual è la dimensione simbolica di Assisi, in Italia e nel mondo? Una riflessione di Padre Enzo Fortunato sul ruolo di Assisi, a partire dalla sua tradizione artistica e dal suo portato religioso. Il senso della comunità e quello dell’accoglienza, anche alla luce della pandemia. Alcuni spunti sull’idea di incontro e di futuro, nella consapevolezza che da Assisi ci si attendono parole di speranza.

Umberto Rinaldi – Assisi e assisani. La Costituzione di Assisi: ambiente naturale, sociale e spirituale

Gli assisani non vogliono più agire insieme, ormai suddivisi in categorie in cui ognuno invoca proprie soluzioni di vita e lavoro: Artisti, Indifferenti, Dimenticati, Invisibili e Giovani. Il Covid fa parlare solo di turismo assente ed economia in passivo, la città monumentale non corre pericoli, ma i residenti sono smarriti e vicini alla cancellazione anagrafica. Cosa significa essere assisani oggi? La Spogliazione di Francesco ci aiuta: essere coerenti con quel testamento spirituale e sentirsi comunità unita tra frazioni e centro. La Costituzione di Assisi è: ambiente naturale, sociale, spirituale

Politica – Turismo

Antonio Lunghi – Il turismo religioso motore di Assisi. Partire dalla nostra identità

Ad Assisi, una delle Città Sante del Cristianesimo, il turismo tra origine dalla figura di S. Francesco e la città si caratterizza per l’accoglienza non solo dei cattolici. La natura preminente del turismo ad Assisi è religiosa ed è quindi errato pensare di sviluppare filoni turistici diversi come quello culturale, ecologico o enogastronomico perché un progetto di sviluppo del turismo nel nostro territorio deve partire dall’Identità. Il rilancio dell’attività turistica in Assisi passa attraverso la realizzazione di un progetto che valorizzi il Turismo Religioso declinandolo nelle esperienze del camminare, meditare, incontro.

Statistiche economia

Amministrazione Comune di Assisi – Imprese ad Assisi 2011-19. Da DUP 2016-21, sez. oper. 2021

Il numero di imprese economiche ad Assisi dal 2011 al 2019, per settori merceologici, commercio fisso e ambulante su aree pubbliche. Rielaborazione dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Assisi, Sezione Strategica 2016-21, Sezione Operativa 2021

Amministrazione Comune di Assisi – Dipendenti e organigramma del Comune di Assisi. I numeri e la struttura organizzativa.

Dal Documento Unico di Programmazione 2016-21: la struttura organizzativa del comune di Assisi e il numero di dipendenti per settore.

