ConfrontiAssisi, sesta uscita: tra politica, interventi e urbanistica

Nella sesta uscita di ConfrontiAssisi il segretario del Partito Democratico di Assisi, Mauro Casciola, traccia le linee di proposta politica per il prossimo mandato amministrativo 2021-26, il Presidente della Pro Civitate Christiana Tonio Dell’Olio prospetta una convergenza identitaria delle tante anime divise della comunità assisana. In questo numero di ConfrontiAssisi si affronta per la prima volta il tema dell’Urbanistica con due introduzioni agli strumenti di cui dispone l’Ente Locale. L’arch. Bruno Mario Broccolo, dirigente del Comune di Assisi, espone la complessità della pianificazione non riducibile al solo PRG e Clara Brunacci, già Segretario Generale, illustra le caratteristiche salienti del Regolamento Edilizio.

In questo numero di ConfrontiAssisi:

Politica

Mauro Casciola, segretario PD Assisi – Il PD nella comunità, per la comunità. Assisi al centro di nuovi sviluppi economico-sociali

Non può non passare che per Assisi il sostegno ai fragili, l’attenzione all’ambiente, la ricerca di nuovi sviluppi economico-sociali. Il PD ha da sempre l’esperienza del parlare con la gente, favorire occasioni di confronto, accettare opinioni diverse. La priorità è governare i grossi cambiamenti all’orizzonte, secondo inclusione, sostenibilità e sostegno. Il PD seguiterà ad occuparsi di importanti progetti: la riqualificazione della scuola, una nuova urbanizzazione, il rispetto ambientale, un nuovo piano per il turismo, un progetto per una maggiore valorizzazione di Assisi.

Interventi

Tonio Dell’Olio, presidente Pro Civitate – Arcipelago Assisi. Ricomporre un’identità aperta

Assisi nel corso della sua storia si è dovuta confrontare con persone e gruppi che si trovavano a stabilirsi in città, arrivando da fuori. Una sorta di aristocrazia segnata dal luogo di nascita ha diviso gli assisani-assisani dagli assisani-acquisiti. Divisi sono anche centro storico e frazioni e fra loro i vari settori economici. Assisi piuttosto che in un’isola è un arcipelago, ma la pandemia con sofferenze sociali ed economiche ci ha resi coscienti di essere nella stessa barca.

Compito fondamentale dell’amministrazione sarà quello di costruire un’identità aperta attorno a cui si possa rinsaldare la comunità cittadina.

Urbanistica

Bruno Mario Broccolo, architetto, Dirigente Comunale – Il PRG e altri strumenti di programmazione. Introduzione alla pianificazione urbanistico-territoriale

Non si può capire il Piano Regolatore Generale (PRG), se non si capisce lo slittamento che ha subito dal 1942, anno della sua istituzione. Prima di quell’ anno il PRG poteva essere l’unico strumento che governava il Territorio. Oggi il PRG è diventato uno strumento ibrido, in quanto a fianco delle scelte programmatiche e pianificate del comune, devono convivere obiettivi che vengono da lontano e di cui il PRG deve comunque tenere conto. Questa introduzione fornisce una panoramica non esaustiva dei vari documenti programmatori che il PRG deve recepire.

Clara Brunacci, Segretario Generale – Il Regolamento edilizio del Comune di Assisi.

Il Regolamento edilizio è lo strumento che disciplina a livello comunale le modalità costruttive dell’ edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione, indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce per la materia i compiti del Dirigente o del Responsabile del servizio, determina la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia.

