Meteo Assisi 28-30 maggio 2021: giornate belle, con un po’ di instabilità

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 28-30 maggio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, stiamo chiudendo questo Maggio che davvero ci ha regalato un maggior numero di belle giornate soprattutto in questa ultima parte del mese. Ultime giornate davvero belle, gradevoli e certamente con temperature più consone al periodo che stiamo vivendo. Nel complesso però chiudiamo con temperature sotto la media che spesso ci hanno fatto pensare più ad un fine Febbraio che al Maggio che tutti noi sogniamo. Prossime giornate in arrivo (oggi a parte) non brutte del tutto, ma certamente instabili, ossia con la possibilità di rovesci temporaleschi locali e sparsi nella regione. Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 28-30 maggio 2021, con uno sguardo attento come sempre anche all’Umbria:

Oggi venerdì: la giornata migliore di tutte!! Sole quasi assoluto protagonista della scena se si eccettua qualche nube di bel tempo in più come classicamente avviene nelle nostre zone nel pomeriggio. Giornate bella, piacevole da trascorrere all’aria aperta. Qualità dell’aria buona. Ventilazione debole dai quadranti nord-orientali. Temperature massime in pieno giorno tra 25 e 27 gradi sulle nostre pianure centrali.

Domani sabato: giornata che si “guasta un pò” ci sarà sempre il sole a tratti ma aumenterà la tendenza temporalesca tra pomeriggio e serata per l’ingresso di un nucleo fresco in quota. Possibilità di temporali locali sempre tra pomeriggio e sera, a macchia di leopardo nella regione, in un contesto termico in lieve flessione. Qualità dell’aria ottimale e rinforzo soprattutto tra pomeriggio e sera della ventilazione da nord-est. NB. possibili lievi variazioni per quanto riguarda le precipitazioni al suolo ancora di difficile inquadratura da parte dei modelli matematici

domenica infine: giornata sempre “instabile”: sole e il rovescio dietro l’angolo sempre possibile un pò ovunque nella nostra Umbria ma sempre qua e la non ovunque! Temperature in forte diminuzione e ventilazione decisamente fresca da nord-est. Qualità dell’aria splendida! NB. possibili lievi variazioni previsionali.

Concludo come sempre con un breve accenno sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima fresco tuttavia le precipitazioni saranno poco probabili, direi un inizio di settimana fresco-asciutto. Grande occasione invece per organizzare uscite, ve lo anticipo tra il 3 e il 7 Giugno primo vero caldo estivo!! A tutti voi come sempre l’augurio di trascorrere giornate serene in compagnia dei vostri cari! Buon fine settimana da parte della nostra redazione di Assisinews!

