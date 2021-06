ConfrontiAssisi, uscita numero 7 tra politica, urbanistica e turismo

Nella settima uscita di ConfrontiAssisi il Candidato Sindaco del Centrodestra, Marco Cosimetti, traccia le linee guida della propria politica urbanistica ed edilizia riconsiderando anche il peso importante delle frazioni. Paolo Desinano, illustra il progetto Destinazione Assisi elaborato dallo studio Incipit su mandato dell’Amministrazione di Assisi. I contributi sul turismo si arricchiscono dei dati 2020 su flussi, permanenza e offerta degli esercizi alberghieri e quelli sull’escursionismo 2019-20. Per l’Urbanistica i dati sulla consistenza del patrimonio abitativo.

In questo numero di ConfrontiAssisi

Politica

Marco Cosimetti – Candidato Sindaco Centrodestra

Un territorio sostenibile. Riqualificare il patrimonio immobiliare, investire in tutte le frazioni

Ripartire dal recupero e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente per non consumare ulteriore suolo. Un’azione a cui affiancare un efficientamento della macchina comunale a beneficio soprattutto dei privati e investimenti calibrati in tutte le frazioni, per evitare disomogeneità di investimenti tra i vari centri urbani del territorio. Marco Cosimetti indica alcune linee lungo le quali procedere in ambito urbanistico ed edilizio.

Turismo

Paolo Desinano – Partner di Incipit Consulting

Progetto Destinazione Assisi. Il piano turistico del Comune di Assisi elaborato da Incipit Consulting

I documenti tecnici del progetto Destinazione Assisi dell’Amministrazione Comunale di Assisi prodotti dal 2018 al 2019: Portafoglio Profili Cliente, profilazione turistica; Catalogo Prodotti, definizione dei prodotti turistici, Performance Management della domanda B2C. Linee guida, indirizzato a misurare la consistenza effettiva dei diversi profili rilevati.

Completa lo studio l’articolo Analisi della Performance e Destination Management. Il caso Assisi, presentato nel Rapporto sul Turismo Italiano. 2019-2020 del IRiSS-CNR.

Dati e Statistiche – ConfrontiAssisi

Primo rilievo sull’escursionismo. I dati dalle SIM card presenti ad Assisi marzo 2019 – ottobre 2020

Una prima stima sull’escursionismo (visitatori che non pernottano), periodo marzo-ottobre 2019-20 elaborata da Incipit Consulting nell’ambito del Progetto Destinazione Assisi del Comune di Assisi.

Un rilievo parziale basato sulle presenze delle SIM card dei visitatori

Turismo 2020. Offerta e flussi turistici ad Assisi, comprensorio e Umbria dati provvisori

Una rielaborazione dei dati sul turismo 2020 della Regione Umbria sui comuni di Assisi, del comprensorio, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, delle provincie di Perugia, Terni e dell’intera regione.

Urbanistica

ConfrontiAssisi – Il patrimonio abitativo del Comune di Assisi. Dati al 31 dicembre 2019

Dal Documento Unico di Programmazione del Comune di Assisi il numero delle abitazioni, degli uffici e la media di residenti per abitazione.

