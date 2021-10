FA Spa: “Non ci problematiche di tossicologiche per la popolazione”

In riferimento all’articolo dal titolo “Comitato di Via Protomartiri Francescani: L’azienda si impegni per la delocalizzazione” avente per sottotitolo “Il j’accuse dei cittadini: ‘Puzza da vomito, che si ferma in gola e provoca tosse e difficoltà nella respirazione’”, l’azienda FA Spa “desidera fornire alcune precisazioni”. Dopo la nota di F.A. Spa che seguiva l’ordinanza comunale anti-cattivi odori, il Comitato dei residenti Via Protomartiri Francescani “rimandava le valutazioni dei dati dei monitoraggi previsti dal Protocollo d’intesa, a quando saranno concluse tali attività ed i risultati potranno essere analizzati da professionisti competenti”.

Ora la nuova nota di F.A. Spa, che la redazione di AssisiNews pubblica ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948: “L’azienda FA Spa – si legge nella nota di risposta al comitato dei cittadini – è sempre stata improntata al rispetto della trasparenza dei dati ambientali come dimostra la firma di un Protocollo di intesa di monitoraggio con le parti interessate. I dati emersi e valutati dal suddetto Protocollo non evidenziano problematiche di carattere tossicologico per la popolazione. Quanto al lamentato superamento delle soglie olfattive di alcune sostanze, si sottolinea infatti che le concentrazioni misurate di quest’ultime sono di gran lunga al di sotto delle soglie considerate tossiche e pertanto non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la popolazione”.

© Riproduzione riservata