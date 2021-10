Consiglio comunale 2021-2026, nominati i nuovi membri (foto)

Ufficialmente nominati i nuovi membri del consiglio comunale 2021-2026, con una breve cerimonia in Comune in cui il sindaco Stefania Proietti ha regalato ai consiglieri la spilletta comunale per poi posare insieme ai nuovi membri di maggioranza e di opposizione (in questo caso era presente solo Jacopo Pastorelli, Lega).

Per quanto riguarda la maggioranza, in attesa delle nomine assessorili e di eventuali rinunce, la composizione è Assisi Domani: Veronica Cavallucci, 587 preferenze, Scilla Cavanna 289, Alfredo Bolletta 264 e Giuseppe Cardinali, 228. PD: Valter Stoppini, 826 preferenze; Paolo Lupattelli, 288; Francesca Corazzi, 272; e Donatella Casciarri, 263. Assisi Civica: Massimo Paggi, 192; e Movimento 5 Stelle: Isabella Fischi, 115. In caso di nomine assessorili tra i consiglieri più votati, per Assisi Domani potrebbero entrare Marylena Massini (219 preferenze; e, in caso che gli assessori siano 2, anche Fabio Berellini 157). Per il Pd, in caso di due nomine assessorili, entrerebbero Alberto Capitanucci e Paola Vitali, rispettivamente 237 e 176 preferenze). Infine, per Assisi Civica, potrebbe entrare Laura Pizziconi, 138 voti.

Per la minoranza, il consiglio comunale 2021-2026 vede, oltre a Marco Cosimetti, eletto in quanto candidato sindaco, Jacopo Pastorelli, 223 preferenze, e Francesco Mignani, 216 (Lega); Ignazio Fioroni, 355 preferenze, e Lucio Cannelli, 209 (Assisi Insieme – Marco Cosimetti sindaco); e Stefano Apostolico, 295 preferenze (Fratelli d’Italia).

