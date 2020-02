Porta Nuova, non solo scale mobili: il problema è anche l’incuria

Nel giorno in cui si discute delle scale mobili del parcheggio di Porta Nuova in consiglio comunale, ad AssisiNews come ad altri organi di stampa è arrivata la segnalazione di Giorgio Bastianini, che segnala altre problematiche della zona, incuria, buche e illuminazione inclusa.

“Venerdì 14 febbraio 2020 in Consiglio Comunale ad Assisi si discute del problema della scala mobile del parcheggio di Porta Nuova, finita a riposo per limite di età contrattuale. Contratto si spera che tutti gli amministratori conoscevano in tutto il contenuto. In attesa di decisioni, positive o negative, vorrei tornare nel piazzale del

parcheggio e salire in città a piedi dalle scalette di via S. Damiano da un lato o da via Santureggio dall’altro

lato. Ed ecco che al primo impatto turistico troviamo buche sull’asfalto ma il peggio è di sera quando le poche luci fanno capolino tra i rami degli alberi illuminando ben poco.

Da tener presente che il problema delle luci nascoste tra i rami degli alberi è diffuso in tutto il territorio comunale. A questo punto l’interrogativo viene spontaneo: perché non si provvede a tanto poco? Risposta del cittadino non eletto: manca la gestione quotidiana di controllo? Ricordo con affetto gli spazzini, gli stradini, i giardinieri, i fontanieri, i vigili che marcavano il territorio e segnalavano tanti problemi del quotidiano. Tutto era curato, pulito e bello da vedere. Non è nostalgia ma solo questione di buonsenso.