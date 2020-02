Caprioli sul monte Subasio, il suggestivo video del Parco

Dopo i due esemplari di lupo avvistati nei giorni scorsi, ora spuntano i caprioli sul monte Subasio. La pagina facebook del Parco ha pubblicato un breve video di Samuel Bonifazi, appassionato di fotografia e di animali, che riprende uno dei ‘residenti’ del monte.

“In queste giornate dal clima primaverile in pieno inverno si vedono già molte farfalle e molte specie vegetali che iniziano ad aprire le proprie gemme. Intanto gli abitanti dei boschi del Subasio continuano imperterriti a farsi riprendere”. L’animale, ripreso a sua insaputa, cammina e bruca l’erba.

Da anni i caprioli sul monte Subasio sono una certezza (seppure in misura minore rispetto ad altre specie), tanto che in un pieghevole della Regione Umbria si invitavano i visitatori “a non ‘salvare’ piccoli di capriolo o altri ungulati perché ritenuti abbandonati: il loro comportamento antipredatorio è proprio quello di restare accovacciati, fermi e silenziosi nell’erba o tra i cespugli, in attesa del ritorno del genitore”. Nei giorni scorsi, sempre la pagina Facebook del Parco aveva pubblicato un video con due lupi che passavano di fronte alla telecamera. Uno spettacolo della natura che si rinnova. Qualche settimana fa come allora. Di seguito il video pubblicato dal Parco regionale del Monte Subasio.