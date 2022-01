Positivo al Covid e senza certezze: la lettera aperta di un cittadino

Essere positivi al Covid e non sapere come comportarsi, né avere certezze. Lo segnala il diretto interessato, un cittadino di Assisi positivo, alla redazione di AssisiNews. Ulteriori segnalazioni arrivano in merito alle difficoltà di prenotazione per il vaccino per i bambini. Diversi genitori segnalano che al momento di prenotare la dose per gli under 12, compare una schermata che dice che le dosi pediatriche non sono disponibili. Di seguito la lettera aperta del cittadino positivo. La redazione rimane ovviamente a disposizione di eventuali repliche degli enti preposti.

“Sono in quarantena positivo al Covid con comunicazione di isolamento contumaciale inviata dalla Regione Umbria, dove si legge: ‘Appena possibile il personale di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione la contatterà. A tutt’oggi però nessuno mi ha contattato, pertanto non so dove e quando il tampone di fine quarantena verrà effettuato e chi riabiliterà il mio green pass viste le cinque direttive in un mese’.

Il cittadino tutti i giorni tenta di contattare i famosi numeri utili – “ma – scrive – nessuno risponde dal vivo. Ecco quindi spiegata l’irritazione, siamo soli, abbandonati a casa. Allora nei miei pensieri vengono tanti perché: perché non ci sono più punti drive per fare tamponi? Perché i tamponi di fine quarantena non vengono programmati in luoghi e orari diversi? Perché le strutture private ancora non sono operative per questa procedura? Si procede solo per annunci! Perché gli studenti in medicina non vengono utilizzati temporaneamente per fare tamponi?”.

Per Giorgio “bisognava pensarci prima, non si dica dopo due anni di pandemia che c’è mancanza di risorse e professionalità. Si dovevano trovare modi per prevenire e tutelare la salute di tutti. Quello che mi fa arrabbiare è l’inefficienza. Il mondo visto dall’alto è molto diverso dal mondo visto dal basso e in questo difficilissimo periodo c’è bisogno di sostegno, chiarezza e servizio ai cittadini. Serve un nuovo modo per rispondere alle emergenze sociali, capaci di spingersi oltre il semplice bla, bla, bla”.

Foto di Glenn Carstens-Peters | via Unsplash

