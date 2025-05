Confcommercio Assisi chiede ai candidati sindaco impegni su 10 punti concreti

Grande partecipazione e confronto concreto all’incontro pubblico promosso da Confcommercio Assisi, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, con i candidati a sindaco Eolo Cicogna e Valter Stoppini. All’Auditorium “Il Cantico” dell’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, i candidati hanno dialogato apertamente con oltre 300 imprenditori e cittadini, e con i moltissimi altri che hanno assistito in collegamento streaming, su commercio, turismo e sviluppo locale. Soddisfatti in Confcommercio per l’esito del confronto, che è stato ampio e costruttivo.

Entrambi i candidati hanno assunto due impegni concreti davanti alla platea gremita: di destinare una parte consistente dei proventi dell’imposta di soggiorno a eventi ad alta valenza turistica e sociale; e di promuovere la riclassificazione delle rendite catastali, per adeguarle al reale valore di mercato degli immobili. Impegni che – si legge nella nota di Confcommercio Assisi – rappresentano prime risposte operative a una serie articolata di proposte contenute nel documento consegnato da Confcommercio ai candidati.

“Le imprese vogliono essere ascoltate, coinvolte e rispettate. Questo documento è una base concreta di lavoro”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Assisi Vincenzo Di Santi. Nel corso dell’incontro è stato presentato un documento programmatico in 10 punti, frutto del confronto interno a Confcommercio Assisi, che individua priorità e strumenti per il rilancio economico e sociale della città: altrettante sfide per l’immediato ma anche per il futuro del territorio.

Rigenerazione urbana e commercio di prossimità – Interventi integrati per rivitalizzare il centro storico e il commercio locale, considerato un servizio di utilità generale. Una visione che unisce qualità urbana e vitalità economica.

Progetto Cities – Innovazione digitale per i servizi locali – Utilizzo, da parte dell’amministrazione comunale e degli imprenditori, della piattaforma data-driven di Confcommercio per profilare i flussi turistici e ottimizzare l’offerta di servizi di prossimità e iniziative commerciali.

Mobilità sostenibile – Proposte per un piano di mobilità che include un HUB logistico, navette elettriche e parcheggi gratuiti per residenti e turisti, per rendere l’accesso alla città più efficiente e green.

Accessibilità e inclusione – Infrastrutture e percorsi dedicati per facilitare la mobilità di persone fragili o con disabilità, rendendo Assisi una città più accogliente per tutti.

Turismo lento e sostenibile – Valorizzazione di trekking urbano, sentieri naturalistici e itinerari culturali per offrire esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente.

Distretti del commercio – Istituzione di distretti urbani per contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare la competitività delle imprese attraverso reti e progettualità condivise.

Tassazione locale – Necessità di una fiscalità più equa: revisione delle rendite catastali e riduzione della pressione fiscale per le imprese, per sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività.

Ottavo centenario di San Francesco – Proposta di una cabina di regia pubblico-privata per co-progettare gli eventi legati all’anniversario, integrando cultura, promozione e opportunità economiche.

Accoglienza e sviluppo integrato – Un progetto di medio-lungo periodo che unisca identità, sviluppo economico, qualità della vita e collaborazione tra pubblico e privato.

Eventi culturali e sportivi – Rilancio e valorizzazione di luoghi simbolo come Rocca Maggiore, Teatro Metastasio ed ex Montedison, per rafforzare l’offerta culturale e sportiva della città. (Link diretto al video)

