Lavori sulla strada provinciale 248, botta e risposta Fasulo – Provincia: “Merito mio” “Previsti dal 2023”

Di chi è il merito sui lavori sulla Strada Provinciale 248? Per il consigliere Fasulo di se stesso, per la Provincia con i consiglieri Moscioni e Servi (che della provincia è anche vicepresidente) è invece dell’ente di Piazza Italia e i due esponenti dicono “No all’appropriazione indebita di meriti istituzionali”. L’intervento, del valore complessivo di 300.000 euro, ha riguardato il rifacimento del manto stradale, la fresatura, la bitumatura e la nuova segnaletica, per garantire la sicurezza e la viabilità di residenti, lavoratori e cittadini che transitano quotidianamente lungo la SP 248.

“I lavori di rifacimento della Strada Provinciale 248, che interessano le frazioni di Tordibetto, Palazzo e Petrignano, non sono frutto di casualità né di improvvise decisioni amministrative. Sono il risultato concreto di un’azione politica costante e determinata, portata avanti con senso di responsabilità verso la comunità”, dichiara Francesco Fasulo, Capogruppo di Forza Italia e Consigliere Comunale di Opposizione del Comune di Assisi. “Fin dall’inizio – prosegue Fasulo – ho raccolto segnalazioni dai cittadini, documentato le criticità e presentato una mozione urgentissima lo scorso 11 settembre, chiedendo interventi immediati e programmati per la manutenzione e la sicurezza stradale. Nonostante la maggioranza abbia bocciato quella mozione, non mi sono arreso e ho continuato a portare avanti questa battaglia giorno dopo giorno, con sopralluoghi, denunce pubbliche e atti ufficiali in Consiglio Comunale”.

Fasulo sottolinea come «il comportamento del Sindaco e della Giunta, che oggi si attribuiscono il merito dei lavori (in realtà l’amministrazione ha pubblicamente ringraziato la Provincia, ndr), rappresenti un grave atto di scorrettezza istituzionale e di mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini. Non è accettabile che chi ha ignorato le segnalazioni e respinto le proposte oggi si presenti sulla stampa per intestarsi risultati ottenuti grazie all’azione dell’opposizione. Le battaglie politiche si fanno con serietà e determinazione, non con passerelle e propaganda – aggiunge –. I cittadini hanno diritto di sapere chi lavora davvero per il territorio e chi invece cerca solo visibilità”.

– “In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale di Assisi Francesco Fasulo, che ha pubblicamente rivendicato l’efficacia del suo metodo di lavoro che ha portato a conclusione i lavori di rifacimento della Strada Provinciale 248, che interessano le frazioni di Tordibetto, Palazzo e Petrignano di Assisi, si ritiene doveroso fare chiarezza nei confronti dei cittadini”. Così in una nota il consigliere provinciale delegato alla viabilità Gianluca Moscioni e la Vicepresidente della Provincia di Perugia Laura Servi. I lavori in questione sono stati realizzati dalla Provincia di Perugia, nell’ambito del piano di interventi realizzati con risorse Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui al DM141 per le Strade Provinciali. Il DM 141 è stato decretato nel 2023 e l’intervento era nel programma delle opere 2024 che vede impegnato il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia diretto da Stefano Torrini.

“L’Amministrazione provinciale – sostengono Moscioni e Servi – ritiene doveroso stigmatizzare ogni tentativo di strumentalizzazione politica o personale di opere pubbliche che nascono da un impegno corale e istituzionale, non da iniziative individuali. Il rispetto delle competenze e della verità amministrativa è un dovere verso la comunità e verso tutte le istituzioni coinvolte. Attribuirsi meriti non propri non solo lede la correttezza del dibattito politico, ma rischia di confondere i cittadini, che hanno diritto a un’informazione trasparente e accurata. La Provincia di Perugia continuerà a lavorare con serietà e spirito di collaborazione con tutti i Comuni del territorio, nella convinzione che i risultati migliori si ottengono unendo le forze, non cercando visibilità personale”.

