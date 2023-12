Ai potenti della terra un biglietto di auguri creato dagli studenti assisani

“Il coraggio della fraternità illumini l’unica famiglia umana. In questo Natale giunga da Assisi un messaggio di Pace e Speranza!”. Sarà il questo il messaggio biglietto destinato ai potenti della terra – capi di Stato e di Governo, a Sindaci e rappresentanti di enti e istituzioni – che invierà il sindaco Stefania Proietti in occasione del Natale. A corredo un disegno degli alunni della 5 D del liceo scientifico del Convitto Nazionale, vincitori del concorso “Il presepe visto dai ragazzi”. Tantissimi i partecipanti al concorso di idee, cui hanno partecipato le classi delle superiori del territorio comunale e dopo la consegna degli elaborati la commissione ha selezionato i primi tre. Al secondo sempre il Liceo Scientifico con la classe IV B, al terzo l’Istituto professionale alberghiero (IV A) (Continua dopo la foto)

I vincitori sono stati annunciati mercoledì mattina; prima dell’annuncio, il sindaco ha spiegato la genesi del concorso di idee rivolto agli studenti degli istituti superiori: “Per onorare gli 800 anni dal primo presepe di Greccio abbiamo pensato di bandire un concorso di idee coinvolgendo tutte le scuole superiori della nostra città. Il disegno e il progetto grafico scelti avranno un fine istituzionale, ispirato al sindaco La Pira: vi sarà apposto il nostro messaggio di auguri e di pace che sarà inviato da Assisi a tutti i Capi di Stato del mondo. In questo momento storico, in cui si combattono tante guerre, sentiamo di inviare da Assisi un messaggio forte di pace e, con questo concorso, lo potremo fare attraverso le idee e i sentimenti dei nostri studenti. Ai ragazzi la città di Assisi darà così la possibilità di arrivare a tutti i governi del mondo con il loro disegno di pace”. “Gli elaborati che sono pervenuti sono tutti bellissimi – ha aggiunto il sindaco – e abbiamo avuto difficoltà a scegliere, considerata la riuscita dell’iniziativa senza dubbio la ripeteremo negli anni a venire ispirandoci ai centenari francescani”. (Continua dopo la foto)

L’assessore alla pubblica istruzione Paolo Mirti ha ringraziato i ragazzi per la loro partecipazione: “Grazie per il lavoro che avete fatto, abbiamo pensato a voi nell’ottica di far declinare l’evento della Natività nel modo più universale possibile. Il presepe è sì legato alla fede, alla tradizione cattolica, ma è anche un simbolo, un grande simbolo, di umanità, di accoglienza e ci è piaciuto consegnare a voi la narrazione del messaggio che, da Assisi, sarà inviato per questo Natale speciale”. (Continua dopo la foto)

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore al turismo Fabrizio Leggio e l’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi che, insieme al sindaco e all’assessore Mirti, hanno ringraziato gli studenti e le studentesse, gli insegnanti, i presidi degli istituti, che hanno accettato di confrontarsi con il primo concorso di idee promosso dal Comune avente ad oggetto il presepe. Tutti gli elaborati del biglietto per i potenti della terra rimarranno in mostra nella sala degli stemmi del palazzo municipale fino al termine delle festività natalizie.

