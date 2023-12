Artigianato in Fiera, successo a Milano per il tovagliato di Sauro Bacchi

Grande successo per il tovagliato di Sauro Bacchi alla ventisettesima edizione di Artigianato in Fiera, in programma fino al 10 dicembre a Milano. La rassegna, cui partecipano artigiani da tutto il mondo, quest’anno ha scelto il tema “Creatori di bellezza e di bontà”, per ribadire il protagonismo di migliaia artigiani che si ritroveranno in fiera a lavorare e a far conoscere al pubblico le loro opere uniche e originali.

Artigianato in Fiera vanta 2.550 espositori provenienti da 86 Paesi e propone, come negli anni passati, una suddivisione per aree geografiche e tematiche con manufatti, oggetti artigianali, opere d’arte e gastronomia, con moltissimi stand dove assaggiare gustosi piatti provenienti da ogni parte del mondo, con un occhio di riguardo alle eccellenze gastronomiche italiane.

E tra le varie eccellenze, non può mancare l’azienda di Sauro Bacchi, artigiano di Bastia Umbra che ha costruito la propria realtà a Passaggio di Bettona. Bacchi fa della maglieria il proprio credo, delineando e progettando un prodotto unico nel suo genere apprezzato in tutta Italia e non solo.

“Ristoratori, Hotel e privati apprezzano sempre di più il nostro tovagliato di alto design, ecosostenibile, confortevole e semplicissimo da gestire – afferma Sauro Bacchi – la vita frenetica di Milano ha sposato in pieno la nostra filosofia. Continueremo a puntare sull’internazionalizzazione”.

Il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni per l’azienda dell’imprenditore bastiolo che si chiude con un aumento del fatturato del +45%. “L’obiettivo del 2024 – annuncia Bacchi ad Assisi News – è quello di crescere ancora, inserendo un’innovativa gamma di manufatti per le sale da bagno delle case di lusso e le suite di hotel 5 stelle lusso”.

