Meteo per il ponte dell’Immacolata 2023: nuvoloso senza pioggia, con clima freddo e umido

Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News per questi giorni di festa

Torna puntuale, ma anticipata al giovedì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo per il Ponte dell’Immacolata 2023, in particolare su Assisi ma come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Ben trovati, appuntamento con voi questo odierno che assume maggiore importanza in quanto ho da fornirvi le previsioni del tempo per questo lungo ponte in arrivo. Tempo variabile quello che ci apprestiamo a vivere sul nostro territorio, miglior termine non mi verrebbe da usare in quanto potremo avere a tratti banchi di nebbia , a tratti degli spazi di sole, a tratti nuvolosità compatta, non pioverà e già questa è una notizia, le temperature saranno in linea con i valori tipici del periodo.

Vediamo le previsioni nel dettaglio sul meteo per il ponte dell’Immacolata 2023:

Domani venerdì, dopodomani sabato e infine domenica: come detto sopra tempo molto simile per tutte e 3 le giornate con differenze esigue di giorno in giorno. Clima freddo ed umido, copritevi bene e gustatevi queste giornate che saranno ricche di tante iniziative belle per il Natale in procinto di arrivare.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una mitigazione del clima che si farà in modo evidente molto meno rigido e i cieli saranno spesso nuvolosi

A tutti l’augurio di una Festa dell’Immacolata che sia di serenità per tutte le vostre famiglie

A presto!

Foto di Lute | via Unsplash

© Riproduzione riservata