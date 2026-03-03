Alla Rinascita di Assisi una scuola che guarda al futuro e che ‘assolda’ anche le storiche maestre

Tra le attività laboratoriali ci sono coding e robotica - e per un'ora al mese le maestre di quelle che oggi sono le mamme

Ricca l’offerta formativa della scuola dell’infanzia Rinascita di Assisi, un istituto che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di attività e che focalizza la propria metodologia sull’educazione all’aperto e sull’apprendimento pratico. La struttura propone un orario flessibile dal lunedì al venerdì: l’orario garantito è dalle 8 alle 16 [la mattina si può entrare anche fino alle 9.30] mentre le uscite sono scaglionate in tre orari, alle 12, dalle 13 alle 13.30 e dalle 15 alle 16. Diversi i servizi offerti con la collaborazione del Comune di Assisi, come la mensa interna e il trasporto scolastico.

Grande importanza viene data alla sinergia con le famiglie, coinvolte attivamente in laboratori e iniziative didattiche che valorizzano l’esperienza diretta dei bambini anche con spazi laboratoriali, l’aula sensoriale e la collaborazione per il territorio. Il programma educativo della Rinascita di Assisi è arricchito da numerosi progetti interdisciplinari, che spaziano da un progetto di plesso diverso ogni anno, dallo studio dell’inglese per bimbi dai 3 ai 5 anni, ad attività di coding e robotica, fino ad attività specifiche per lo sviluppo delle competenze metafono-logiche e logico matematiche. Tutte le attività sono pensate anche per accompagnare i piccoli alunni nel loro percorso di continuità verso la scuola primaria Sant’Antonio. Tra le novità di quest’anno, anche un laboratorio di lettura con le storiche maestre che, per un’ora al mese, tornano a lavorare con i bambini.

