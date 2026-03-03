Opere ferme – tra cui la scala mobile – strade dissestate e turisti abbandonati: l’attacco di Forza Italia Assisi

“In questi giorni di grande afflusso turistico ad Assisi, mentre migliaia di visitatori affollano la nostra città patrimonio UNESCO, l’amministrazione comunale continua a manifestare la sua totale ed assoluta incapacità di dare risposte concrete ai cittadini e ai turisti. Le opere pubbliche sono totalmente ferme, le strade sono gravemente dissestate, i servizi per i visitatori sono completamente inesistenti. L’unica attività in cui l’amministrazione eccelle è quella di calcare le passerelle mediatiche, mentre la città soffre moltissimo e i turisti pagano il altissimo il prezzo di questa totale incapacità gestionale”. Lo segnala Forza Italia Assisi, partendo dalla situazione più emblematica, quella della scala mobile “ferma dal 15 novembre 2019 per inefficienza degli impianti e mai più ripristinata. Proprio in questi giorni, frotte di turisti – molti dei quali anziani e con difficoltà motorie – sono costretti a raggiungere il centro storico a piedi, senza alcun supporto meccanizzato. Ma l’aspetto ancora più grave è l’incapacità di prendere decisioni autonome e la tendenza a respingere sistematicamente le proposte dell’opposizione per poi, successivamente, rivalutarle e farle proprie”.

“L’amministrazione in carica aveva originariamente previsto l’installazione di due ascensori di ampia capienza per il collegamento tra il parcheggio di Porta Nuova e il centro storico. Il progetto – attacca Forza Italia Assisi – è stato ora nuovamente rimodulato dopo le critiche seguite alla presentazione dello scorso dicembre, prevedendo un sistema misto con ascensori, scala tradizionale e scala mobile, con possibile suddivisione in due stralci funzionali in base ai fondi disponibili. Peccato questa fosse la proposta dell’opposizione, prima rifiutata e ora accettata dopo mesi di immobilismo”. Altra “opera simbolo dell’immobilismo” – per il consigliere Francesco Fasulo – è la struttura polivalente presso lo stadio di Santa Maria degli Angeli, dove i lavori – iniziati lo scorso novembre con un tempo contrattuale di poco più di quattro mesi – risultano di fatto interrotti e la struttura non è stata ultimata né resa utilizzabile alla collettività. Sul tema, il consigliere ha presentato un’interpellanza e un’istanza di accesso agli atti.

Il consigliere Fasulo torna poi a denunciare “lo stato di dissesto della viabilità comunale, in particolare nelle frazioni, dove si registra la presenza diffusa di buche, avvallamenti, voragini e rattoppi inefficaci che compromettono totalmente la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Secondo le segnalazioni dei residenti, i ‘tagli’ stradali effettuati per le condotte idriche gestite da Umbria Acque cedono dopo pochi giorni, creando avvallamenti e voragini molto pericolose. Tornando al turismo, Forza Italia Assisi segnala inoltre “l’assenza totale di servizi per il turismo di giornata. Mentre la città dispone di una buona capacità ricettiva per il turismo stanziale che pernotta, non vi sono strutture adeguate o spazi dedicati per l’enorme flusso turistico di giornata. La predisposizione di servizi quali aree attrezzate dove consumare un pasto o una merenda, con posti di ristoro che avrebbero certamente un ritorno anche economico per la città, sono del tutto assenti. L’immobilismo delle opere rispecchia la totale assenza di decisioni politiche, espressione di un’amministrazione statica della città, non in grado di interpretare in modo dinamico il flusso turistico enorme di Assisi”.

