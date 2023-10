Eurochocolate 2023 al via a Bastia Umbra nel segno di cioccolato, vino, cooking show e divertimento

Il cibo degli dei e il nettare degli dei protagonisti a Eurochocolate 2023 (qui il programma completo) Bastia Umbra è pronta ad accogliere l’invasione dei golosi, alla ricerca di cioccolata ma anche di … vino: quello umbro sarà infatti tra i protagonisti del festival del cioccolato, al via da oggi. A Umbriafiere sarà infatti possibile conoscere e gustare una selezione dei vini più rappresentativi della regione, nello spazio Mercavino (Pad. 8 Chocolate Show). Grazie alla collaborazione tra Eurochocolate 2023 e Umbria Top Wines, si potranno conoscere, degustare gratuitamente e anche acquistare i vini di 18 cantine, in rappresentanza delle diverse aree vitivinicole della regione.

E intanto da oggi i patiti di cioccolata potranno invadere i tre padiglioni di Umbriafiere si preparano ad accogliere altrettante nuovissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Tra le attrazioni principali, le sculture di cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due sabati e le due domeniche, alla lavorazione live di quattro maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno. Non mancheranno i ‘Cooking show’, con protagonisti rinomati chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti: saranno Frau ed Ernst Knam i primi super ospiti in programma domani, rispettivamente alle 12 e alle 14. Sul palco anche i vincitori di MasterChef Italia 10 e 12, Francesco Aquila ed Edoardo Franco, domenica 15 alle 16 e sabato 21 alle 16. Nato ad Altamura nel 1986, fin da giovanissimo Francesco Aquila entra in contatto con la cucina, che da subito diventa la sua più grande passione. Vincitore dell’edizione 2021 di MasterChef Italia, Francesco Aquila si esibirà Domenica 15 Ottobre alle ore 16 in un goloso cooking show rigorosamente a tema cioccolato. Sabato 21 Ottobre alle ore 16 le luci del palco di Eurochocolate saranno invece puntate su Edoardo Franco. Brillante e mai banale, il vincitore di MasterChef Italia 12 è un personaggio originale in tutte le sue espressioni. La passione per la cucina, insieme a quella per la musica, lo accompagnano fin da ragazzino: i risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica e il burrito è il suo master pièce. Il pubblico potrà ammirarlo alle prese con l’amatissimo Cibo degli Dèi, fino alla degustazione della sua originale creazione.

Ad arricchire il fitto calendario dei live show anche la presenza di 6 Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Infatti, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, ad avvicendarsi sul palco tra Lunedì 16 e Domenica 22 Ottobre alle ore 12 saranno Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buosi, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni. La partecipazione ai live show degli Special Guest e dei Maestri APEI di Eurochocolate 2023 è gratuita, con prenotazione online obbligatoria attiva sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

Tante dolci novità anche nel Chocolate show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, per un totale di 153 aziende e circa 5 mila referenze. In primo piano la dolcissima e imponente Italia del cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata alle principali eccellenze del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese – patria del celebre Gianduiotto – e uno spazio che vedrà protagonista il cioccolato di Modica. Il viaggio nelle lontane Terre del Cacao proseguirà nell’area Eurochocolate World interamente rinnovata che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza di oltre 25 produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao: Definite (Repubblica Dominicana), Quma e Kuyay (Perù), Manoa (Hawai), Disidente e Color Cacao (Colombia), Belu Cacao (El Salvador), Momotombo (Nicaragua), Baiani (Brasile), Cacao De Origen, Villa Canoabo e Aroko (Venezuela), Kuna e Kacau (Ecuador), Pure Chocolate (Jamaica), Grenada Chocolate Company (Grenada), Menakao (Madagascar), Chocotogo (Togo), ChocoPlus (Costa d’Avorio), Latitude (Uganda), Kumasi (Ghana), Auro e Theo & Philo (Filippine), Siamaya (Thailandia), Krakakoa (Indonesia), Robert/Mava (Madagascar). Inoltre, grazie ad AP Distribuzione e Premieres, sarà possibile acquistare una raffinata selezione di prodotti di cioccolato provenienti dai principali paesi europei mentre, dopo il successo dello scorso anno, tornerà anche lo stand a luci rosse Fallo! L’esclusiva area simpaticamente riservata a un pubblico adulto.

Eurochocolate 2023 pensa anche al divertimento di grandi e piccoli. Al padiglione Funny chocolate troverà spazio Albert Einstein (la cui popolarissima formula pE=mc² è stata giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato quale claim per questa edizione), con lo show dal titolo ‘Albert e il mistero del cioccolato quantistico’: esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema che, ispirandosi al format dell’escape room, approfondiranno caratteristiche e curiosità del goloso cibo degli dei coinvolgendo grandi e piccini. Inoltre, il pubblico di Eurochocolate 2023 avrà modo di liberare la propria creatività con i laboratori manipolativi adatti a tutte le età. Tutti i giorni, da oggi a domenica 22 dalle 12 presso l’area ChocoPasta sarà possibile gustare le esclusive ricette pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento.

