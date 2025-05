Arriva la Giornata della Cucina Umbra: una “prima” per celebrare i sapori tipici del cuore verde d’Italia

Nasce in Umbria la prima “Giornata della Cucina Umbra”: si terrà lunedì 19 maggio nella sede di Santa Maria degli Angeli dell’Alberghiero di Assisi, con il coinvolgimento di tutti gli Istituti Alberghieri della regione (oltre ad Assisi, anche Spoleto, Città di Castello, Terni, Orvieto), l’Università dei Sapori Perugia e l’Unione Regionale Cuochi Umbri.

“Si tratta – spiegano dall’associazione Umbriamoci Aps, associazione culturale di promozione gastronomica e del turismo lento e tra gli organizzatori della Giornata della Cucina Umbra – di un evento dedicato alla valorizzazione della cultura gastronomica del territorio. Questa giornata speciale nasce da un lavoro condiviso che dura da oltre un anno, con l’obiettivo di definire la Carta d’Identità Gastronomica dell’Umbria, capace di rappresentare con forza e coerenza l’identità culinaria regionale, anche oltre i confini umbri. Ogni scuola e partner ospiterà un incontro pubblico aperto a ristoratori, appassionati, operatori del settore e istituzioni, in cui verrà presentata ufficialmente la Carta. Un momento di confronto partecipato per costruire insieme un racconto unitario della nostra tradizione gastronomica”.

A rappresentare l’Umbria a tavola, sono stati selezionati piatti simbolici, scelti non solo per il loro valore tradizionale, ma perché capaci di raccontare, esaltare e valorizzare i prodotti tipici del territorio umbro, veri protagonisti della nostra identità gastronomica. Dai tartufi neri di Norcia e della Valnerina, alle lenticchie di Castelluccio, passando per il farro di Monteleone di Spoleto, l’’olio extravergine d’oliva dei colli umbri, le carni bianche e selvatiche, i salumi artigianali, i formaggi locali e le cipolle di Cannara, ogni ingrediente presente nei piatti scelti rappresenta una tessera del mosaico agroalimentare regionale. Questi piatti, tramandati di generazione in generazione e fortemente radicati nelle cucine di casa e nei menu delle trattorie locali, diventano così ambasciatori autentici dell’Umbria rurale, saporita, genuina e identitaria, portando in tavola sapori veri e racconti di terra, stagioni e comunità.

Il programma della Giornata della Cucina Umbra vedrà i saluti istituzionali di rappresentanti della Regione Umbria e della Città di Assisi e della professoressa Stefania Tarini, dirigente scolastica dell’Alberghiero di Assisi; a seguire intervengono Maria Giovanna Gagliardi e Francesca Ravalli, chef ambasciatrici del progetto, Federalberghi, Confcommercio e Camera di Commercio umbre, oltre a Gianna Fanfano, presidente dell’Unione regionale cuochi umbri, Giancarlo Passeri presidente Dse-Fic Umbria, Coldiretti e Cia Umbria. Al termine seguiranno, nella sala del ristorante della scuola, Assaggi d’Umbria a cura dei giovani allievi dei corsi di cucina sala e accoglienza turistica dell’alberghiero assisano. Alle ore 12 la masterclass “Luca Antonucci per la cucina umbra: segreti di impasti e lievito”, alle 15 il workshop dedicato ai piatti identitari della Regione. Per info e prenotazioni: umbriamoci @gmail.com, www.umbriamoci.it, +39 327 484 4050.

© Riproduzione riservata