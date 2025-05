Azione si schiera per Valter Stoppini: “Sostegno convinto”

Con una nota di Lorenzo Mazzanti (Commissario regionale Azione Umbria) e Mirko Ceci (Segretario provinciale Azione Perugia), i “calendiani” annunciano il “convinto sostegno alla candidatura di Valter Stoppini a Sindaco di Assisi, condividendone visione, metodo e concretezza.

“La lista civica del candidato – si legge in una nota – rappresenta un progetto basato sull’ascolto, sulla partecipazione dei cittadini e sulla valorizzazione delle competenze al servizio della comunità. Il programma presentato da Valter Stoppini, tra le altre cose, pone particolare attenzione ai giovani, alla scuola, al lavoro, al territorio e all’ambiente, promuovendo legalità, cultura e inclusione sociale. Come Azione ci ritroviamo pienamente in questa piano di sviluppo armonico, pragmatico e attento alle esigenze reali della città e delle sue frazioni e ci auguriamo, insieme alle altre forze che sostengono Valter, di avere la possibilità di trasformare questo progetto in realtà”.

"Come Azione – scrivono Mazzanti e Ceci – ci ritroviamo pienamente in questo piano di sviluppo armonico, pragmatico e attento alle esigenze reali della città e delle sue frazioni e ci auguriamo, insieme alle altre forze che sostengono Valter, di avere la possibilità di trasformare questo progetto in realtà. Assisi ha bisogno di competenza, concretezza e passione . Con Valter Stoppini e questi candidati, siamo certi che sarà possibile costruire un'amministrazione vicina ai cittadini, capace di unire e far crescere il territorio con serietà, trasparenza e visione".

