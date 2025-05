Valter Stoppini incontra i cittadini dei Castelli del Chiascio, Pianello e Capodacqua

Il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini ha incontrato i cittadini dei Castelli del Chiascio e della zona Pianello, in una partecipata conviviale che si è tenuta a San Gregorio. “Per anni queste frazioni hanno chiesto ascolto e oggi, finalmente, ricevono risposte concrete”, ha detto Stoppini al folto pubblico presente in sala, aggiungendo che “i risultati del nostro impegno sono fattuali e tangibili, il nostro desiderio è fare ancora di più”. (Continua dopo il video – link diretto)

Dati alla mano, sono stati passati in rassegna i progetti realizzati nel territorio comunale: 27 nuove aree verdi attrezzate. In particolare a Sterpeto e Rocca Sant’Angelo sono state realizzate due aree verdi con giochi per bambini per un importo totale di 7mila euro. Nuovi tratti di illuminazione pubblica per un importo totale di 57mila euro investiti solo a Sterpeto e nella zona cimitero. L’amministrazione ha riqualificato e realizzato 8000 punti luce nel territorio comunale e nello specifico 8 a Sterpeto, 18 a Rocca Sant’Angelo, 17 a San Gregorio. Piano Strade 3: via Turrita a Sterpeto (oltre 50mila euro); Strada Provinciale 251, ripristino manto stradale per 4 km (200mila euro), l’ultimo tratto verrà realizzato nel 2025; Ponte San Gregorio, manutenzione straordinaria (200mila euro). Si aggiungono a questo strade asfaltate, ponti messi in sicurezza, spazi per le comunità, interventi di restauro storico e riqualificazione urbanistica.

“I nostri progetti sono arrivati ovunque: San Gregorio, Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, Pianello. Dalla nuova sede della Pro Loco da 400mila euro a Rocca fino ai lavori per la Diga del Chiascio approvati e in attesa di un finanziamento da 6 milioni di euro”, ha detto Valter Stoppini. Tra gli interventi di maggiore importanza sono stati ricordati il recupero del muro storico di San Gregorio con interventi di consolidamento, restauro e risanamento conservativo per un importo di 150mila euro. ATER ha ottenuto un finanziamento PNRR di oltre 800mila euro in corso di esecuzione che consentirà di attivare n.5 unità immobiliari a destinazione residenziale economico popolare. Si è inoltre evidenziato l’intervento di 400mila euro per la Pro Loco di Rocca Sant’Angelo, i nuovi tratti di illuminazione, la toponomastica nelle frazioni montane, i lavori urgenti per la sicurezza nel territorio e le luminarie di Natale allestite anche nelle frazioni più piccole. All’evento con Valter Stoppini hanno presenziato anche la Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Sarah Bistocchi e la Presidente della Regione Stefania Proietti.

Bilancio degli interventi passati e progettualità futura. Martedì nella sala della Pro Loco di Capodacqua si è tenuto un incontro tra il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini e i cittadini della frazione che sono intervenuti in maniera interessata e attiva. “Abbiamo sempre dimostrato di saper ascoltare le vostre esigenze e di saper intervenire con soluzioni mirate e concrete. Capodacqua può fidarsi di noi, abbiamo una visione condivisa e tanti progetti da realizzare insieme”, ha dichiarato Stoppini.

L’amministrazione ha investito 930mila euro per la sistemazione delle strade, in particolare:

via Gabbiano, 225mila euro;

via del Collicello, 120mila euro (fondi MIT, disponibili da ANAS con PSAnas6, lavori previsti nel 2025/2026);

via della Cannella, 140mila euro (fondi MIT, disponibili da ANAS con PSAnas6, lavori previsti nel 2025/2026);

via Pieve di S. Apollinare, 63mila euro (mutuo p.s);

via della Cannella, 110mila euro (mutuo p.s);

via del Renaro, 36mila euro (mutuo p.s);

via Massera, 27mila euro (mutuo p.s);

via del Paduletto, 145mila (mutuo p.s);

via di Bassano, 64mila euro (mutuo p.s)

Completata la riqualificazione della Strada Comunale Passaggio di Assisi-Capodacqua e realizzata la nuova rotatoria del Passaggio (400mila euro) già inaugurata. Si è parlato anche del potenziamento della rete fognaria: Capodacqua alta, via Pieve di S. Apollinare, circa mezzo km d.d. AURI n.27 del 30/01/2018 – per la quale sono stati investiti 165mila euro a carico di Umbra Acque, con relativa asfaltatura. In ambito illuminazione l’amministrazione ha riqualificato e realizzato 8mila punti luce nel territorio comunale, tra cui quello sulla strada del Cimitero nuovo e ingresso Collicello per un importo di 5mila euro. Diversi gli interventi concernenti la rete idrica: chiusura anello idrico via Fonte Pallotta (mezzo km sulla banchina), 50mila euro da parte di Umbra Acque; nuova linea idrica in via del Paduletto (1 km, taglio, posa in opera, consolidamento, asfaltatura carreggiata), 200mila euro da parte di Umbra Acque.

In programma la nuova struttura della Pro Loco (400mila euro) , progetto nato per offrire alla comunità un nuovo punto di riferimento. Esecuzione prevista tra settembre 2025 e maggio 2026. (Continua dopo la foto

Sabato 17 maggio alle ore 17 si terrà presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli – palazzetto del Capitano del Perdono in piazza Garibaldi – un evento organizzato dalla coalizione di centrosinistra per parlare del futuro dell’Ospedale di Assisi. “La salute dei cittadini assisani è la nostra priorità – scrivono in una nota i candidati delle due liste civiche che appoggiano la candidatura di Valter Stoppini a sindaco della città -, l’Ospedale di Assisi deve tornare a essere un luogo di eccellenza che accoglie e cura, un luogo dove le professionalità dei nostri operatori sanitari siano valorizzate, perché ogni giorno e ogni notte si adoperano per l’assistenza della nostra comunità”.

A introdurre i lavori sarà l’assessore alla sanità Massimo Paggi. La Presidente della Regione Stefania Proietti parlerà invece dei progetti di rilancio dell’Ospedale. “L’Ospedale di Assisi è un diamante grezzo, è una realtà sanitaria dalle enormi potenzialità che però negli anni è stata abbandonata. Una realtà che nonostante tutto è riuscita a sopravvivere grazie alla volontà, alla grande professionalità e alla costante disponibilità di tutti gli operatori che ci lavorano – ha affermato il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini, aggiungendo anche una toccante esperienza personale: “Nel 2019 ho avuto un problema di salute assai delicato e complesso. Ricordo con emozione che la prontezza del personale sanitario di Assisi, nelle sue varie specializzazioni, mi ha salvato la vita. Qui ci sono professionisti seri, dobbiamo impegnarci a potenziare e a rendere più efficiente il nostro Ospedale”. Sarà proprio Valter Stoppini a chiudere il pomeriggio di confronto in cui sono previsti molti interventi e testimonianze.

